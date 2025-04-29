Весь май под ограничениями: что происходит в Кузбассе

Жителей Кузбасса в мае ждут новые ограничения. Власти региона приняли решение продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса до 31 мая 2025 года.
Документ о продлении подписал исполняющий обязанности губернатора Андрей Панов. Постановление официально опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.
Новые ограничения начали действовать с 29 апреля 2025 года и будут сохраняться до конца мая. Цель — удержать ситуацию с распространением вируса под контролем.
Следить за соблюдением всех мер поручено лично Андрею Панову. Контроль за выполнением постановления станет одной из ключевых задач региональных властей в ближайший месяц, сообщает Сiбдепо.
Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.
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