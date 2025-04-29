Умываетесь — а надо массировать! Глупость, которая тормозит рост волос

Большинство людей мечтают о здоровых, густых и длинных волосах. Но что, если секрет вовсе не в дорогих масках и шампунях?
Джейсон Коллиер, основатель студии Studio 23 и признанный парикмахер-стилист, раскрыл эксклюзивно для GB News свой подход, который он рекомендует каждому клиенту, мечтающему о красивой шевелюре — без применения косметических средств.
"Прежде всего, уход за кожей головы не подлежит обсуждению. Здоровая кожа головы создает благоприятные условия для роста волос, поэтому необходим регулярный массаж кожи головы", — делится Джейсон.
Он подчеркивает: волосы не будут расти быстро и равномерно, если игнорировать базовый уход за кожей головы. Это фундамент, на котором строится весь дальнейший результат.
По словам Джейсона, всё начинается с образа жизни и внимания к деталям:
Коллиер уверяет: даже без дорогих сывороток и спреев можно добиться потрясающего результата, если подойти к делу системно. Он также рекомендует не мыть голову слишком часто и избегать тугих причёсок, которые ослабляют корни.
Многие сдаются уже через пару недель, не увидев результата. Но Джейсон предупреждает:
"Настоящие перемены требуют времени. Терпение и регулярность — ваши лучшие друзья”.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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