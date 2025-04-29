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Этот элемент образа — как белая магия: прост, но действует безотказно

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Белые джинсы — как чистый холст для любого весеннего образа. Удивительно, но именно они способны сделать любой лук лёгким, свежим и нарочито стильным. Узкие или широкие, с потертостями или идеально гладкие — они возвращаются каждый сезон и остаются вне времени.

Женщина в белом в лесу
Фото: unsplash.com by Max Lakutin lktnm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в белом в лесу

Чем белый деним лучше других

Белые джинсы — это не просто базовая вещь. Это универсальный приём, который работает всегда. Хотите непринуждённый образ на каждый день? Наденьте их с полосатой рубашкой и кроссовками — и вперёд за утренним кофе. А если вы спешите в офис, смените кроссовки на лоферы, а сверху накиньте жакет — и получите уверенный деловой образ без лишней строгости.

Эффектные сочетания

Этот деним легко подружится с чем угодно:

  • пастель — для нежного весеннего вайба,
  • яркие принты — для настроения,
  • total white — для безупречного шика.

А теперь представьте: полностью белый образ, украшенный золотыми серьгами, ярким клатчем и туфлями на мини-каблуке. Просто и вау одновременно!

Не вещь, а находка

Пожалуй, белые джинсы — это тот редкий элемент гардероба, который можно обыгрывать снова и снова. Они отлично справляются с переменами настроения и стиля, подстраиваясь под вас, а не наоборот.

Если в вашем шкафу до сих пор нет пары — весна 2025 года подаёт идеальный повод это исправить.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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