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Седина атакует? Есть оттенки, которые превращают её в модное оружие

Моя семья » Красота и стиль

Седина — больше не повод для стресса, а возможность выразить себя. Сегодня белые волосы воспринимаются не как признак возраста, а как стильный акцент, который можно обыграть по-своему: скрыть или подчеркнуть.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Если хочется замаскировать седину, лучше всего выбирать натуральные оттенки. Светлое балаяжирование или мягкое медовое мелирование выглядят естественно, смягчают переходы и требуют меньше ухода. Тёплые цвета — например, золотисто-русый или светло-коричневый — придают лицу свежесть и "включают" сияние кожи.

А если вы решаете оставить волосы белыми — это тоже отличный вариант. Платиновый и серебристый оттенки придадут образу утончённости и подчеркнут благородство седины. Здесь особенно важно правильно подобрать уход — серебристый шампунь поможет убрать желтизну и сделать цвет чистым, холодным и стильным.

Для тех, кто любит экспериментировать, подойдут пастельные акценты — лавандовый, персиковый, пыльно-розовый. На седых волосах они смотрятся особенно выразительно, превращая привычный образ в модный и дерзкий.

Важно учитывать не только цвет волос, но и тон кожи, макияж и то, насколько часто вы готовы обновлять цвет. Седина не ставит рамки — она создаёт основу для вашего индивидуального стиля. Главное — выбрать то, в чём вы чувствуете себя уверенно.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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