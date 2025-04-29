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Лужи против трендов: брюки, которые не надо подгибать зубами у метро

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Промокшие штанины, грязные подолы, вечное наступание на брюки при подъёме по лестнице — дождливая погода напомнила нам одну простую вещь: мода, какой бы красивой она ни была, должна всё-таки дружить с реальностью. И длинные брюки — далеко не всегда лучший выбор.

Брюки
Фото: https://www.freepik.com by pikisuperstar
Брюки

Вот почему укороченные модели возвращаются в гардеробы. И делают это красиво. Недавно Хейли Бибер появилась на публике в укороченных чёрных брюках, полосатом топе и тренче — и напомнила всему модному миру, как изящно такая длина смотрится с лодочками. Особенно весной, когда приходит время открытой обуви.

Весна и лето 2025 года обещают быть щедрыми на фасоны: от широких "бочек" и клешей до льняных брюк на резинке в стиле хиппи. Завышенная талия стала своего рода модной компенсацией за короткую длину — и визуально вытягивает силуэт. Среди принтов — традиционные полоски и клетка, но появляются и свежие решения: ажурное broderie, шамбре, букле, пастель в стиле винтаж — вроде масляно-жёлтого или абрикосового. Не стоит забывать и про классику: белые укороченные брюки легко добавят образу нотку "старого кино".

С обувью всё проще, чем кажется. Укороченная длина открывает щиколотку, а значит — можно играть: сандалии на ремешках, балетки с лентами, платформы 70-х, эспадрильи. Даже закрытая обувь вроде Mary Jane, мокасинов или любимых Adidas Samba легко впишется. Главное — не бояться экспериментировать.

Уточнения

Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brācaв), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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