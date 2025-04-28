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От морщинок не останется и следа: включите этот ингредиент в уход за зрелой кожей

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Со временем кожа претерпевает различные изменения — это нормально. Это происходит в основном из-за естественного старения организма и постоянного контакта с факторами окружающей среды, такими как загрязнение и солнечный свет.

Уход за кожей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за кожей

Поэтому примерно в возрасте 45 лет кожа обычно начинает проявлять некоторые признаки, такие как мимические морщины, пятна, сухость и обвисание.

Хорошая новость в том, что никогда не поздно начать соблюдать особую программу ухода. Помимо поддержания здоровья кожи, использование средств по уходу за кожей может обеспечить настоящее погружение в самопознание и укрепить вашу самооценку. Хотите узнать как? Итак, смотрите ниже:

Как ухаживать за зрелой кожей?

У каждой кожи свои особые потребности, которые могут меняться с годами. Людям со зрелой кожей, например, следует укрепить некоторые привычки, которые напрямую влияют на здоровье кожи, такие как: пить много воды, умываться дважды в день, наносить солнцезащитный крем каждые три часа и использовать увлажняющий крем для лица, подходящий для их типа кожи.

Чтобы усилить эту процедуру ухода за собой, также важно инвестировать в дермокосметику с некоторыми специфическими активными ингредиентами, такими как ретинол, который не только лечит, но и предотвращает заболевания кожи изнутри.

Стимулируя обновление клеток, сохраняя естественную гидратацию и вырабатывая коллаген и эластин, он делает кожу более упругой, ровной и здоровой, а также разглаживает морщины.

Во время лечения кожа может стать немного более чувствительной.

Поэтому важно поддерживать ее увлажненность с помощью подходящих увлажняющих кремов и не забывать пить воду в течение дня. В конце концов, вся эта забота может раскрыть лучшую версию вас на любом этапе жизни.

Важно, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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