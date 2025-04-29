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Как крем теряет силу за месяц — и что с этим срочно сделать

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Вы тщательно наносите крем утром и вечером, но морщинки упорно остаются на месте? Проблема не в составе средства. Всё дело в том, как именно вы его используете.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Первая ошибка — неправильная подготовка кожи

Крем, нанесённый на сухую или плохо очищенную кожу, работает вхолостую. Частички пыли, макияжа и себума блокируют активные компоненты, не давая им проникнуть в глубокие слои.

Что делать:

  • Перед нанесением умывайтесь мягкой пенкой или используйте мицеллярную воду.

  • Никогда не наносите уход на "грязную" кожу — даже если она выглядит чистой.

Вторая ошибка — неправильное хранение

Многие кремы содержат ретинол и витамин С — нежные компоненты, которые разрушаются под действием света, тепла и воздуха.

Что важно помнить:

  • Баночки без дозатора быстро теряют эффективность.

  • Храните крем в прохладном, тёмном месте, а не на тёплой полке в ванной.

  • Идеальный выбор — упаковка с дозатором, минимизирующая контакт с воздухом.

Третья ошибка — неправильное время нанесения

Ночной крем работает лучше, если нанести его за час до сна. Пока вы бодрствуете, кожа успевает впитать активные вещества, а не отпечатывать их о подушку.

Утром после нанесения дайте крему 10-15 минут, прежде чем переходить к макияжу — так средство успеет "сцепиться" с кожей и проявить эффект.

Не забывайте о шее и декольте

Эти зоны стареют быстрее, чем лицо, но о них часто забывают. Наносите крем легкими движениями снизу вверх — это улучшит кровообращение и предупредит обвисание.

Что будет, если всё делать правильно

Через пару недель вы заметите: морщины станут менее выраженными, кожа — более плотной, а тон — ровным и свежим.

И всё это без смены любимого крема — достаточно изменить несколько простых привычек.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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