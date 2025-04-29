Как крем теряет силу за месяц — и что с этим срочно сделать

Вы тщательно наносите крем утром и вечером, но морщинки упорно остаются на месте? Проблема не в составе средства. Всё дело в том, как именно вы его используете.
Крем, нанесённый на сухую или плохо очищенную кожу, работает вхолостую. Частички пыли, макияжа и себума блокируют активные компоненты, не давая им проникнуть в глубокие слои.
Что делать:
Перед нанесением умывайтесь мягкой пенкой или используйте мицеллярную воду.
Никогда не наносите уход на "грязную" кожу — даже если она выглядит чистой.
Многие кремы содержат ретинол и витамин С — нежные компоненты, которые разрушаются под действием света, тепла и воздуха.
Что важно помнить:
Баночки без дозатора быстро теряют эффективность.
Храните крем в прохладном, тёмном месте, а не на тёплой полке в ванной.
Идеальный выбор — упаковка с дозатором, минимизирующая контакт с воздухом.
Ночной крем работает лучше, если нанести его за час до сна. Пока вы бодрствуете, кожа успевает впитать активные вещества, а не отпечатывать их о подушку.
Утром после нанесения дайте крему 10-15 минут, прежде чем переходить к макияжу — так средство успеет "сцепиться" с кожей и проявить эффект.
Эти зоны стареют быстрее, чем лицо, но о них часто забывают. Наносите крем легкими движениями снизу вверх — это улучшит кровообращение и предупредит обвисание.
Через пару недель вы заметите: морщины станут менее выраженными, кожа — более плотной, а тон — ровным и свежим.
И всё это без смены любимого крема — достаточно изменить несколько простых привычек.
Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.
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