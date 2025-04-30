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Эффект цветущей вишни: как создать самый модный румянец сезона

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Летний макияж 2025 года определяет новый бьюти-тренд — румяна цвета вишни. Их популярность растет благодаря социальной медиа-культуре, где ежедневно появляются новые техники и продукты для макияжа. Вишневые румяна обещают подарить коже свежий сезонный румянец и добавить в образы яркости и игривости.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Что такое румяна цвета вишни

Тенденция вдохновлена цветением вишневых деревьев и символизирует расцвет и легкость. Концепция получила развитие благодаря таким бьюти-директорам, как Питер Филипс из Christian Dior Makeup, который использовал похожие оттенки для создания макияжа глаз на недавнем показе бренда в Киото.

Вишневые румяна переносят идею нежного цветения на скулы. Классическая техника предполагает создание легких рисунков в виде цветков вишни на верхней части щек с последующей мягкой растушевкой.

Как создать эффект вишневого румянца

Для реализации техники потребуются два кремовых продукта: один в светло-розовом оттенке и второй — в яркой фуксии. Светло-розовыми румянами наносятся небольшие рисунки в форме цветков, после чего центр каждого из них подчеркивается мазком фуксии.

Финальный этап — растушевка кистью вверх и наружу для создания естественного лифтинг-эффекта и стойкого румянца с влажным финишем. Такая техника напоминает лёгкую и более игривую форму контуринга, придавая лицу объем и свежесть.

Эстетика и настроение

Тренд на вишневые румяна объединяет уход за собой и элемент игры. Использование ярких оттенков и оригинальной техники нанесения позволяет вернуть ощущение легкости и креативности в повседневный макияж. Летом 2025 года именно румяна становятся центральным акцентом образа, смещая внимание с бронзаторов и традиционного скульптурирования.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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