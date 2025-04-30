Украшения весны и лета 2025: от бабушкиных бус до этнического шика

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Этим летом мода на украшения играет на ностальгии, яркости и смыслах. В тренде — всё, что вызывает воспоминания, несёт культуру и раскрывает индивидуальность. Разбираем главные украшения сезона, которые точно сделают образ особенным.

Фото: https://www.freepik.com by master1305 Девушка в бусах

Бабушкины бусы: винтаж вне времени

Крупные бусины из яшмы, лазурита или оникса снова на пике моды. Такие бусы идеально дополнят летние платья кроше, базовые футболки и даже коктейльные образы. Яркие и универсальные, они задают тон всему аутфиту.

Маленькая Индия: украшения с историей

Эффектные серьги, кольца для носа, каффы в индийском стиле вдохновлены ритуалом "солах шрингар". В 2025 году они становятся мейнстримом: Alaïa, Chloé, Bottega Veneta уже сделали ставку на восточную эстетику.

Броши: возвращение с размахом

То, что недавно считалось старомодным, снова на пике. Минималистичные или яркие, графичные или фантазийные — броши прикалывают не только к пиджакам, но и к рубашкам, брюкам и даже сумкам.

Пластик-фантастик: аксессуары из переработанных материалов

Крупные пластиковые украшения в духе нулевых снова с нами — но теперь из переработанных материалов. Браслеты, серьги и каффы в ярких цветах легко вписываются в летние образы.

Жемчужные сотуары: в длину и в несколько слоёв

Жемчуг всё ещё в моде, но теперь в многоярусном и удлинённом формате. Носи длинные сотуары и роскошные колье без повода — чем больше жемчуга, тем эффектнее образ.

Этнический шик: лето в стиле Африки

Массивные украшения из дерева, перьев и поделочных камней — маст-хэв сезона. Они отлично сочетаются с льняными костюмами, сарафанами и пляжными платьями.

Плетёные цепи: минимализм нового уровня

Цепи, будто сплетённые в технике кроше, — базовый элемент сезона. Лаконичные, выразительные и универсальные, они подходят ко всему — от джинсов до вечерних нарядов.

Выбирать украшения этим летом — настоящее удовольствие: мода даёт полную свободу для игры с формами, фактурами и настроением. Хочешь — добавляй в образ винтажную ноту с "бабушкиными" бусами, хочешь — акцентируй внимание на длинных жемчужных сотуарах или броских этнических деталях. Главное — не бояться сочетать разные стили и позволять себе больше самовыражения. Ведь именно аксессуары способны рассказать о тебе больше, чем слова.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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