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Ешь и худей: продукты, которые помогут отказаться от сладкого без усилий

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Питаться правильно и не срываться на вредные перекусы вполне реально — без жестких ограничений и постоянных мучений. Тренер по похудению Дженна Риццо делится своим меню, которое помогает поддерживать стройность и контролировать тягу к сладкому.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Три типа продуктов для здорового питания каждый день

Белковые продукты

  • Основу рациона составляют куриные бедра, стейк и креветки. Белок помогает долго сохранять чувство сытости. Гарниры Дженна выбирает простые: рис, макароны из твердых сортов пшеницы или свежий салат.

Ферментированные продукты

  • Йогурт, квашеная капуста, кимчи и чайный гриб — источники пробиотиков, которые укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и поддерживают здоровье кишечника.

Фрукты

  • Черника, ежевика, малина, манго, бананы и яблоки — натуральные заменители сладостей. Дженна уверяет: когда хочется чего-то вкусного, достаточно съесть порцию фруктов, чтобы легко обойтись без конфет и пирожных.

Главное правило

Выстраивая рацион на основе этих продуктов, можно сохранить ощущение сытости в течение дня и избежать соблазнов вроде фастфуда или сладких перекусов. Здоровые привычки оказываются намного проще, когда питание не связано с постоянным чувством голода.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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