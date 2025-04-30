Ешь и худей: продукты, которые помогут отказаться от сладкого без усилий

Питаться правильно и не срываться на вредные перекусы вполне реально — без жестких ограничений и постоянных мучений. Тренер по похудению Дженна Риццо делится своим меню, которое помогает поддерживать стройность и контролировать тягу к сладкому.
Выстраивая рацион на основе этих продуктов, можно сохранить ощущение сытости в течение дня и избежать соблазнов вроде фастфуда или сладких перекусов. Здоровые привычки оказываются намного проще, когда питание не связано с постоянным чувством голода.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
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