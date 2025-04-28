Косметика поможет скинуть пару десятков лет: как делать макияж для зрелой кожи 50+

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Визажист раскрывает секрет и пошаговое руководство по элегантному макияжу для зрелой кожи.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макияж

Тот, кто думает, что с годами, чтобы скрыть мимические морщины, появившиеся с возрастом, необходимо использовать больше макияжа, глубоко ошибается. В макияже нет возрастных ограничений, единственное, что меняется — это уход и выбор средств в соответствии с типом вашей кожи.

Как следует подготавливать кожу?

Косметолог Рейлсон Морейра объясняет, что подготовка — это самый важный шаг, поскольку зрелая кожа, как правило, тоньше и на ней более заметны мимические морщины.

"После очищения, тонизирования и увлажнения лица следует использовать средства с хорошей кроющей способностью, но легкой консистенцией", — объясняет она.

Для того, чтобы сделать правильный макияж, важно не бояться рисковать и понимать, что в макияже нет правильного или неправильного.

Подготовка кожи

Упомянутая выше подготовка необходима для обеспечения стойкости и эффективного результата вашего макияжа.

Первый слой

Основная функция праймера — разглаживание и осветление кожи, а также помощь в фиксации остальных средств. В зависимости от выбранной вами основы вы также можете контролировать жирность кожи в течение дня, сохраняя макияж в нужном состоянии.

Тональный крем и консилер

Чтобы уменьшить выраженность мимических морщин, выровнять тон кожи и скрыть недостатки, нанесите тональную основу с хорошей кроющей способностью и легкой текстурой. Лучше всего использовать спонж, чтобы средство лучше распределилось по лицу. После того, как вы покроете кожу тональным кремом, нанесите консилер на область под глазами.

Порошок

Чтобы закрепить жидкие и кремовые текстуры, полученные на предыдущих этапах, используйте прозрачную пудру и распределите ее тонким слоем. Только не наносите слишком много средства и сосредоточьтесь на выступающих частях лица (лоб, нос и подбородок), которые, как правило, становятся более жирными в течение дня.

Румяна

Чтобы придать коже здоровое сияние, можно нанести на выступающие части щек розовые или коралловые румяна.

Глаза

Вы можете растушевать тень кистью, чтобы обозначить складку, двигаясь справа налево, очерчивая область под костью. В тренде оттенки коричневого, нюдового и мерцающего. Затем можно нанести подводку на внутреннюю линию ресниц и завершить макияж тушью.

Губы

Начните с основы под макияж губ, затем нанесите карандаш телесного цвета, чтобы очертить контур губ, а затем растушуйте всю область. Сверху нанесите помаду, которая может быть кремообразной или жидкой.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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