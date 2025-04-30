Секреты восстановления кожи после солнечных ванн: больше никакого шелушения

После активного отдыха на солнце кожа нередко становится пересушенной, тусклой и чувствительной. Чтобы сохранить её здоровье и продлить красивый загар, важно вовремя принять меры по восстановлению. В этом материале — простые советы и лучшие средства для ухода за кожей после загара.
Даже при использовании солнцезащитных средств ультрафиолет всё равно влияет на кожу: разрушает коллаген, обезвоживает ткани и провоцирует появление пигментации. В результате кожа теряет эластичность, становится сухой и начинает шелушиться. Поэтому правильный уход после загара так же важен, как и защита до него.
Сразу после длительного пребывания на солнце важно охладить кожу. Для этого идеально подходят прохладные душевые процедуры без агрессивных моющих средств. Избегайте горячей воды и жёстких мочалок.
Ключ к восстановлению — интенсивное увлажнение. Используйте средства с алоэ вера, пантенолом, гиалуроновой кислотой. Они помогут снять воспаление, уменьшить покраснение и восстановить водный баланс кожи.
Через несколько часов после загара нанесите питательный крем или масло (например, масло ши или кокоса). Это укрепит защитный барьер кожи и предотвратит её шелушение.
Через 2–3 дня после загара можно аккуратно использовать нежный скраб или энзимный пилинг. Это поможет убрать отмершие клетки и сохранить ровный оттенок кожи.
Важно выбирать средства без спирта, отдушек и агрессивных консервантов, чтобы не раздражать кожу ещё больше.
Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
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