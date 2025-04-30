Секреты восстановления кожи после солнечных ванн: больше никакого шелушения

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После активного отдыха на солнце кожа нередко становится пересушенной, тусклой и чувствительной. Чтобы сохранить её здоровье и продлить красивый загар, важно вовремя принять меры по восстановлению. В этом материале — простые советы и лучшие средства для ухода за кожей после загара.

Фото: Freepik is licensed under Free license Загар

Почему кожа страдает после солнца

Даже при использовании солнцезащитных средств ультрафиолет всё равно влияет на кожу: разрушает коллаген, обезвоживает ткани и провоцирует появление пигментации. В результате кожа теряет эластичность, становится сухой и начинает шелушиться. Поэтому правильный уход после загара так же важен, как и защита до него.

Этапы восстановления кожи

1. Охлаждение

Сразу после длительного пребывания на солнце важно охладить кожу. Для этого идеально подходят прохладные душевые процедуры без агрессивных моющих средств. Избегайте горячей воды и жёстких мочалок.

2. Увлажнение

Ключ к восстановлению — интенсивное увлажнение. Используйте средства с алоэ вера, пантенолом, гиалуроновой кислотой. Они помогут снять воспаление, уменьшить покраснение и восстановить водный баланс кожи.

3. Питание

Через несколько часов после загара нанесите питательный крем или масло (например, масло ши или кокоса). Это укрепит защитный барьер кожи и предотвратит её шелушение.

4. Мягкое обновление

Через 2–3 дня после загара можно аккуратно использовать нежный скраб или энзимный пилинг. Это поможет убрать отмершие клетки и сохранить ровный оттенок кожи.

Какие средства стоит использовать

Гели с алоэ вера — моментально успокаивают и охлаждают.

Кремы с пантенолом — восстанавливают повреждённую кожу.

Термальная вода — отлично увлажняет и освежает.

Натуральные масла — питают кожу и предотвращают шелушение.

Важно выбирать средства без спирта, отдушек и агрессивных консервантов, чтобы не раздражать кожу ещё больше.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.





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