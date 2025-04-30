Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ИИ-агенты провалили почти все задания, но угрожают офисному планктону
Сладкое и снеки стали главными убийцами людей за год
ТОП-3 самых надёжных электромобиля: какие электрокары выбирают в Великобритании
Хорошее настроение — ключ к точной диагностике у собак
Если пропадает кефир — приготовьте этот невероятно вкусный торт всего за 30 минут
Как ИИ меняет рабочие привычки: цифры, которые шокируют работодателей
Кэти Перри ответила на хейт после полета Blue Origin и последнего тура
Премьер Испании призывает частные компании помочь найти причину отключения электричества
Один таблетка аспирина в воде: как значительно улучшить рост рассады

Волосы как шелк: 3 волшебных ингредиента вернут блеск и силу — простой рецепт дома

3:22
Моя семья » Красота и стиль

Зимой волосы часто страдают из-за холода, ветра и резких перепадов температур. Они становятся сухими, ломкими, теряют блеск и могут даже выпадать. Не спешите тратить большие деньги на дорогие косметические средства. Домашние маски из простых ингредиентов, которые всегда есть под рукой, могут вернуть вашим волосам здоровье и красоту.

Веснушки
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Веснушки

Почему домашние маски работают?

Многие продукты, которые мы используем на кухне, содержат натуральные вещества, полезные для волос. Ученые подтверждают, что некоторые из них действительно могут улучшить состояние волос. Главное — знать, какие ингредиенты выбрать и как их правильно применять.

1. Кокосовое масло — для здоровья и блеска волос

Кокосовое масло — это универсальное средство, которое можно использовать как для ухода за кожей, так и для волос. Оно проникает в структуру волоса, делая его более прочным и эластичным. Кокосовое масло помогает бороться с ломкостью, сухостью и секущимися кончиками. Кроме того, оно обладает антибактериальными свойствами, поэтому отлично подходит для лечения перхоти, сообщает kondice.cz.

Вот несколько способов использования кокосового масла для волос:

  • Перед мытьем: нанесите немного масла на волосы, особенно на кончики, и оставьте на 10 минут. Это поможет увлажнить волосы и защитить их от повреждений во время мытья.
  • Маска для роста и укрепления волос: смешайте чайную ложку кокосового масла с чайной ложкой корицы. Нанесите на корни волос и оставьте на 45 минут. Корица стимулирует кровообращение, что способствует росту волос, а кокосовое масло питает и укрепляет их.

2. Мед — для восстановления и укрепления

Мед — это природный антисептик, который также обладает противовоспалительными и увлажняющими свойствами. Он помогает бороться с перхотью, себореей и выпадением волос. Мед содержит кератин, который укрепляет волосы и делает их более устойчивыми к повреждениям.

Попробуйте эту маску для поврежденных волос:

  1. Смешайте столовую ложку меда с пюре из авокадо, йогурта, банана, яблочного уксуса и коричневого сахара.
  2. Нанесите на волосы по всей длине, особенно на кончики.
  3. Оставьте на 20 минут, затем смойте теплой водой.

Эта маска поможет восстановить структуру волос, уменьшить секущиеся кончики и укрепить корни.

3. Яичный желток — для роста и увлажнения

Яичный желток — это настоящий кладезь витаминов и питательных веществ, которые полезны для волос. Он содержит витамины А, Е, биотин, фолиевую кислоту и другие ценные компоненты. Яичный желток помогает укрепить волосы, сделать их более эластичными и блестящими.

Для сухих волос попробуйте такую маску:

  1. Смешайте 2 яичных желтка с столовой ложкой оливкового масла.
  2. Нанесите на волосы, равномерно распределив по всей длине.
  3. Оставьте на 20 минут, затем тщательно смойте холодной водой.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шаляпин о Кадышевой: одна фраза певца объясняет народную любовь к артистке
Российский шоу-бизнес
Шаляпин о Кадышевой: одна фраза певца объясняет народную любовь к артистке Аудио 
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Недвижимость
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит? Аудио 
Популярное
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан

В самом сердце океана скрывается древний мир и новая угроза: что нашли учёные в глубинах Большой Голубой Дыры?

Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Последние материалы
Сладкое и снеки стали главными убийцами людей за год
Кэти Перри ответила на хейт после полета Blue Origin и последнего тура
Премьер Испании призывает частные компании помочь найти причину отключения электричества
Один таблетка аспирина в воде: как значительно улучшить рост рассады
Пауки в ужасе: гавайская гусеница использует зловещую маскировку для выживания
Когда не спасает ни жвачка, ни мята: как вернуть свежее дыхание
Новостройки в Болгарии дорожают. Люди начали действовать на опережение
Было ощущение съёмной квартиры, а стало как дома — всё благодаря одному приёму с мебелью
Этот вид цикория не бодрит, а лечит: редкий, но самый полезный
Легенда на новый лад: Mazda выпустит две специальные версии MX-5
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.