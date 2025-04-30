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Пять мифов о волосах, из-за которых вы зря тратите деньги

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Уход за волосами — важная часть красоты и уверенности в себе. Но индустрия красоты изобилует мифами, которые только кажутся убедительными. Поверив в них, мы часто покупаем дорогостоящие средства, не приносящие реальной пользы. Разберём самые распространённые заблуждения, чтобы больше не тратить деньги зря.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Женщина

Миф 1: Кончики волос можно «вылечить» масками

Производители обещают «восстановление» посечённых кончиков, но на деле это невозможно. Волосы — это мёртвая структура, и единственный способ избавиться от секущихся концов — обрезать их. Маски могут временно улучшить внешний вид волос, но не «склеить» повреждённые участки.

Миф 2: Волосы привыкают к шампуню

Многие верят, что волосы «привыкают» к одному и тому же шампуню, и его эффективность снижается. На самом деле изменения в состоянии локонов чаще связаны с погодой, стрессом, гормональными колебаниями. Если шампунь изначально подходил, нет необходимости менять его каждые пару месяцев.

Миф 3: Чем больше пенится шампунь, тем он лучше очищает

Обильная пена создаёт ощущение чистоты, но не является показателем качества. Часто сильное пенообразование связано с агрессивными ПАВами, которые могут пересушивать кожу головы. Выбирайте мягкие формулы без лишней химии.

Миф 4: Расчёсывание 100 раз в день сделает волосы блестящими

Эта старинная рекомендация может нанести больше вреда, чем пользы. Частое расчёсывание повреждает кутикулу волос, провоцирует ломкость и выпадение. Достаточно аккуратно распутывать волосы утром и перед сном.

Миф 5: Стрижка ускоряет рост волос

Стрижка делает волосы аккуратнее, но на скорость их роста она не влияет. Рост зависит от состояния волосяных фолликулов, генетики и общего здоровья.

Осознание реальных потребностей волос помогает тратить деньги разумно и выбирать только действительно эффективные средства.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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