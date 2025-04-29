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Почему ваш омбре теряет яркость? Узнайте, как правильно ухаживать за таким цветом

2:34
Моя семья » Красота и стиль

Омбре — это стильное и универсальное окрашивание, которое не теряет своей популярности. Однако чтобы оно радовало вас долгое время, за таким окрашиванием нужно ухаживать правильно. В 2025 году появляются новые тренды в технике омбре, и чтобы не потерять яркость цвета и сохранить волосы здоровыми, важно следовать нескольким рекомендациям по уходу.

Девушка смотрит на океан
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка смотрит на океан

1. Используйте подходящие шампуни и кондиционеры

Окрашенные волосы, особенно с эффектом омбре, требуют особого ухода. Чтобы цвет оставался насыщенным и красивым, выбирайте шампуни и кондиционеры, предназначенные для окрашенных волос. Они помогут не только сохранить яркость, но и увлажнить локоны, предотвращая их сухость и ломкость. Для волос с омбре стоит выбирать средства, которые не содержат агрессивных сульфатов, так как они могут ускорить вымывание цвета.

2. Защищайте волосы от термических повреждений

Для омбре особенно важно избегать повреждения волос от высокой температуры. Используйте термозащитные спреи или сыворотки перед укладкой, чтобы защитить пряди от воздействия фена, утюжка и плойки. Лучше всего сушить волосы естественным путем или использовать фен с низкой температурой.

3. Регулярное увлажнение и питание

Концы волос, как правило, страдают больше всего от окрашивания, и особенно это касается техники омбре. Для их увлажнения и питания используйте маски и масла. Это помогает сохранить мягкость и блеск, а также уменьшить ломкость.

4. Обновляйте цвет регулярно

Хотя омбре не требует частого обновления, нужно следить за состоянием растущих корней и концов. Для поддержания яркости можно раз в два месяца делать коррекцию цвета, особенно если ваши волосы сильно отрастают. В противном случае переход между темными и светлыми оттенками будет выглядеть менее естественно.

5. Защита от солнца

Солнце может повредить окрашенные волосы и привести к вымыванию цвета. Чтобы этого избежать, используйте специальные средства с UV-фильтром. В летнее время носите головные уборы, чтобы минимизировать воздействие ультрафиолетовых лучей.

Правильный уход поможет вам наслаждаться омбре и поддерживать его яркость на протяжении всего года.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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