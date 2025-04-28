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Два мира, один титул: как Эйси Фербер из Жаботикатубаса стала символом новой красоты

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Среди претендентов на титул "Мисс Вселенная Минас-Жерайс 2026" ярко выделяется представительница города Жаботикатубас — Эйси Фербер. Это имя уже известно в мире моды, и не зря: несмотря на то, что она родом из Белу-Оризонти, этот титул стал значимой вехой в её жизни, и Эйси гордится своими корнями.

Корона
Фото: commons.wikimedia.org by Bradley Rentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Корона

Город, где всё началось

"Я родилась в Белу-Оризонти, но мои корни глубоко уходят в Жаботикатубас. Моя мама, бабушка, дедушка, прадедушка — все они родом отсюда. Это моя родина, и я горжусь этим", — говорит Эйси, вспоминая историю своей семьи и её тесные связи с этим небольшим, но важным городом с населением всего 20 тысяч человек.

Эйси считает, что её связь с городом родины, где началась история её семьи, сделала этот титул особенно значимым. Каждое участие в конкурсах красоты для неё - это не только стремление к победе, но и возможность показать миру важность семейных корней и глубоких традиций.

Новая миссия: не просто о внешности

Эйси уже на пути к тому, чтобы изменить восприятие конкурса "Мисс Вселенная". Модель и агрономка уверена, что успех конкурса не должен зависеть только от внешней привлекательности. Она поддерживает необходимость внедрения новых правил, которые учитывали бы разнообразие и уникальность каждой женщины. Для неё важна не только красота, но и жизненная цель, а также её вклад в общество.

"Я мама маленького Генри, которому всего два года. Новый подход к конкурсам красоты — это шаг вперед. Красота, представительство и цель жизни не ограничиваются единой формой. Женщины разные, и это нужно признавать", — добавляет она.

Путь вперед: миссия быть услышанной

Заявление Эйси о необходимости изменений в правилах конкурса красоты — это не просто слова. Это её личный опыт, который подталкивает её бороться за будущее, в котором каждый участник может быть принят за то, кто он есть, и не оцениваться только по внешности. Для Эйси это не просто конкурс, а возможность изменить общественное восприятие.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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