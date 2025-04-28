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Готовы ли вы к настоящей революции на ногах? Эти цвета изменят всё

2:23
Моя семья » Красота и стиль

В 2025 году мода на ногти на ногах привлекает все больше внимания. С наступлением осени появляются новые тенденции, которые предлагают массу вариантов для тех, кто хочет, чтобы их ноги выглядели стильно и свежо. В этой статье мы расскажем о самых популярных цветах для педикюра этого сезона и о том, как они могут подчеркнуть вашу индивидуальность.

Маникюр розовый
Фото: Designed be Freepik by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маникюр розовый

Как выбрать идеальный цвет для ногтей

Прежде чем определиться с цветом, важно учитывать форму и длину ногтей. Как и ногти на руках, ногти на ногах могут быть разной формы: округлыми, квадратными или овальными. Последний вариант, овальная форма, особенно актуален. Она выглядит естественно, плавно и гармонично, обеспечивая гладкость и однородность пальцев.

Лучшие цвета педикюра осени 2025

Цветовые тренды этого сезона разнообразны: от классики до новых инновационных оттенков, каждый из которых способен подчеркнуть ваш стиль.

  • Francesinha Moderna: традиционный френч по-прежнему в моде, но в этом году он становится более утонченным и современным. Линии становятся более тонкими и изысканными, придавая ногтям элегантный вид.
  • Интенсивный красный: красный лак для ногтей — это вневременная классика. В 2025 году этот яркий цвет возвращается на пике популярности, оставаясь элегантным и универсальным вариантом, подходящим для любого времени года.
  • Элегантный нюд: нюдовые оттенки продолжают оставаться в тренде. Этот вариант идеален для тех, кто предпочитает сдержанный и гармоничный вид. Главное — выбрать оттенок, который идеально сочетается с вашим тоном кожи.
  • Мягкий светло-розовый: для естественного и свежего образа выбирайте светло-розовый оттенок. Он придает ногтям легкость и воздушность, особенно если использовать прозрачное или полупрозрачное покрытие.
  • Mocha Mousse: этот теплый коричневый оттенок, выбранный Pantone как цвет 2025 года, прекрасно впишется в осеннюю палитру. Тон, напоминающий латте или эспрессо, также набирает популярность и идеально подходит для стильного педикюра.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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