Как стать моложе без операций: всё о биорепарации — новой суперпроцедуре

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Современные методы эстетической медицины становятся всё более щадящими и эффективными. Биорепарация — одна из самых прогрессивных процедур, которая позволяет омолодить кожу, вернуть ей упругость и сияние без радикальных вмешательств. Это новое поколение инъекционных методик уже успело завоевать любовь специалистов и пациентов по всему миру.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Что такое биорепарация?

Биорепарация — это инъекционная процедура, основанная на введении в кожу специальных препаратов с высоким содержанием гиалуроновой кислоты, витаминов, аминокислот и пептидов. В отличие от традиционной мезотерапии или биоревитализации, такие коктейли работают не только на увлажнение, но и на глубокую регенерацию кожи на клеточном уровне.

Основные эффекты биорепарации:

Восстановление плотности и эластичности кожи;

Сокращение мелких морщин;

Улучшение текстуры и цвета лица;

Защита от фотостарения;

Общая детоксикация тканей.

Как проходит процедура?

Процедура биорепарации проводится с помощью серии микроинъекций в проблемные зоны. Сеанс длится в среднем 30–40 минут и практически не требует реабилитации. Возможно лёгкое покраснение или отёчность в местах уколов, которые проходят в течение одного-двух дней.

Рекомендуемый курс — от 3 до 5 процедур с интервалом в 2–3 недели. Результат заметен уже после первой инъекции и нарастает с каждой новой процедурой.

Кому подходит биорепарация?

Биорепарация идеальна для тех, кто хочет:

Замедлить первые признаки старения; Восстановить кожу после солнца или стрессов; Подготовить кожу к пластическим операциям или восстановить её после них; Поддерживать молодость и свежесть без радикальных мер.

Процедуру можно проводить как женщинам, так и мужчинам в возрасте от 25 лет. Биорепарация — это настоящий прорыв в омолаживающих процедурах. Она мягко, но эффективно восстанавливает кожу изнутри, возвращая ей молодость и естественное сияние.

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция, реювена́ция — представление о возможности обратить вспять процесс старения.

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