Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде

Натуральный уход снова в моде, и многие современные тренды отсылают нас к старым добрым рецептам наших бабушек. Одно из таких чудесных средств — березовая вода. Казалось бы, забытая классика социалистических времён снова становится настоящей находкой для ухода за волосами.
Березовую воду получают весной из молодых деревьев, когда они выпускают сок, богатый минералами, витаминами и аминокислотами. После очистки получается прозрачная, легкая жидкость с мощными целебными свойствами.
Когда-то флакончик березовой воды можно было купить за копейки, и почти каждая женщина держала его на полке в ванной. Сегодня интерес к этому натуральному эликсиру только растёт.
Женщины всё чаще выбирают экологичные, органические и натуральные средства вместо агрессивной химии. Березовая вода идеально вписывается в эту концепцию: чистый состав, богатство питательных веществ и заметный результат при регулярном применении.
Кроме того, у неё богатая история: в народной медицине берёзовый сок всегда ценился за противовоспалительные и очищающие свойства — как для внешнего, так и для внутреннего применения.
Березовый сок имеет лёгкий, чуть сладковатый вкус. Он богат калием и сапонинами — веществами, способными естественно снижать уровень холестерина и поддерживать здоровье организма изнутри.
Свежий сок хранится всего несколько дней, но его легко можно превратить в полезный сироп или освежающий напиток.
Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.