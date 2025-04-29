Секрет лёгкого чемодана: идеальный капсульный гардероб для путешествий

Собираясь в отпуск, хочется взять всё и сразу, но итог — перегруженный чемодан и все равно ощущение, что «нечего надеть». Решение простое — создать капсульный гардероб для отдыха. Это избавит вас от лишних забот и поможет всегда выглядеть стильно.
Капсульный гардероб — это ограниченное количество вещей, идеально сочетающихся между собой. Главная цель — минимализм без ущерба для разнообразия образов. Одна капсула может включать 10–15 вещей, из которых легко собрать десятки комплектов.
Начните с выбора базовых вещей: лёгких платьев, универсальных топов, шорт, юбок и брюк из натуральных тканей. Цветовая палитра должна быть гармоничной: предпочтительны нейтральные оттенки (белый, бежевый, голубой, хаки) с парой акцентных цветов для настроения.
Выбирайте ткани, которые не мнутся: лён с добавлением вискозы, трикотаж, мягкий хлопок. Это избавит от необходимости постоянно гладить одежду в отпуске.
Капсульный гардероб — термин, придуманный Сьюзи Фокс, владелицей лондонского бутика «Wardrobe» в 1970-х годах.
О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.
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