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Как всегда выглядеть на миллион: секреты быстрой сборки без стресса

1:50
Моя семья » Красота и стиль

В современном ритме жизни важно уметь выглядеть ухоженно даже тогда, когда времени катастрофически мало. Быстрые сборы без стресса — это навык, который легко освоить, если следовать простым правилам. Делимся эффективными способами, как всегда быть на высоте без лишних усилий.

Девушка смотрит в зеркало
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка смотрит в зеркало

Правильная организация — залог успеха

Первое правило быстрой сборки — порядок. Организуйте косметику, аксессуары и одежду так, чтобы все необходимое было под рукой. Разбейте гардероб на готовые комплекты для разных случаев: работа, прогулка, встреча. Это сэкономит массу времени на выборе образа.

Минимальный, но эффективный макияж

Научитесь делать базовый макияж за 5–7 минут. Для этого достаточно:

  1. BB-крема или легкого тонального средства
  2. Туши для ресниц
  3. Кремовых румян (их можно использовать и как помаду)
  4. Карандаша для бровей

Такой макияж освежает лицо и придает опрятный вид без перебора.

Упрощённые причёски

Не обязательно каждый день делать сложные укладки. Освойте несколько универсальных причесок: гладкий хвост, пучок, лёгкие волны. Регулярное использование несмываемого ухода придаст волосам ухоженный вид даже без укладки.

Базовый уход за кожей

Когда кожа ухожена, она не требует сложного макияжа. Минимальный уход должен включать:

  • Очищение
  • Увлажнение
  • Защиту от солнца

Утренний ритуал займет всего несколько минут, но кожа будет выглядеть свежей и здоровой.

Подготовка с вечера

Хотите экономить утром до 20 минут? Готовьте одежду, сумку и рабочие мелочи с вечера. Тогда утро начнется спокойно и без суеты.

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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