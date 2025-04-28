Не добавляйте себе годы: ошибки в уходе за кожей вокруг глаз, которых стоит избегать

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Кожа вокруг глаз — самая тонкая и деликатная зона лица. Именно здесь появляются первые признаки усталости, стресса и возрастных изменений. Правильный уход может значительно продлить молодость взгляда, а ошибки — наоборот, ускорить появление морщин и отёков. Разберём, как ухаживать за кожей вокруг глаз правильно и чего категорически нельзя делать.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз

1. Использование обычного крема для лица

Средства для лица часто слишком тяжёлые для нежной кожи век. Они могут вызывать отёки, забивать поры и приводить к раздражению.

2. Нанесение слишком большого количества средства

Капли размером с рисинку достаточно для обработки обеих сторон. Излишки могут перегружать кожу, усиливать отёчность и способствовать растяжению тканей.

3. Сильное растягивание кожи

Наносить крем нужно лёгкими похлопывающими движениями подушечками безымянных пальцев — они самые слабые и минимально травмируют кожу.

4. Пренебрежение снятием макияжа перед сном

Оставленный на ночь макияж вызывает воспаление, ускоряет появление морщин и способствует потере влаги.

5. Неправильный выбор средств

Для зоны вокруг глаз стоит подбирать продукты без агрессивных компонентов и отдушек. Оптимально выбирать увлажняющие, укрепляющие и противоотечные формулы.

Как правильно ухаживать за зоной вокруг глаз

Умывайтесь мягкими средствами без спирта.

Используйте специализированные кремы и гели для глаз.

Наносите средства аккуратно, не растягивая кожу.

Обязательно защищайте область вокруг глаз солнцезащитными средствами.

Делайте специальные маски и патчи 1–2 раза в неделю для дополнительного увлажнения.

Идеальный уход за зоной вокруг глаз — это не только выбор правильных средств, но и грамотная техника их применения. Избегая распространённых ошибок, вы сможете сохранить кожу этой деликатной области свежей, упругой и сияющей на долгие годы.

Уточнения

Глаз — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.



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