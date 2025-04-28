Не добавляйте себе годы: ошибки в уходе за кожей вокруг глаз, которых стоит избегать

Кожа вокруг глаз — самая тонкая и деликатная зона лица. Именно здесь появляются первые признаки усталости, стресса и возрастных изменений. Правильный уход может значительно продлить молодость взгляда, а ошибки — наоборот, ускорить появление морщин и отёков. Разберём, как ухаживать за кожей вокруг глаз правильно и чего категорически нельзя делать.
Средства для лица часто слишком тяжёлые для нежной кожи век. Они могут вызывать отёки, забивать поры и приводить к раздражению.
Капли размером с рисинку достаточно для обработки обеих сторон. Излишки могут перегружать кожу, усиливать отёчность и способствовать растяжению тканей.
Наносить крем нужно лёгкими похлопывающими движениями подушечками безымянных пальцев — они самые слабые и минимально травмируют кожу.
Оставленный на ночь макияж вызывает воспаление, ускоряет появление морщин и способствует потере влаги.
Для зоны вокруг глаз стоит подбирать продукты без агрессивных компонентов и отдушек. Оптимально выбирать увлажняющие, укрепляющие и противоотечные формулы.
Идеальный уход за зоной вокруг глаз — это не только выбор правильных средств, но и грамотная техника их применения. Избегая распространённых ошибок, вы сможете сохранить кожу этой деликатной области свежей, упругой и сияющей на долгие годы.
Глаз — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.
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