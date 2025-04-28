Контур без карандаша, макияж без стресса — но с одной странной деталью

Любите помаду, но устали от неровных краёв и размазывания? Есть один невероятно простой способ нанести её идеально — и всё, что вам нужно, уже есть дома.
Да, речь о самом обычном ватном тампоне. Этот трюк покорил Instagram и стал находкой не только для новичков, но и для тех, кто делает макияж на бегу или с трясущимися руками.
Процедура гениальна в своей простоте:
Концы тампона, зафиксированные в уголках рта, предотвращают растекание помады и обеспечивают чёткое нанесение даже без карандаша или консилера.
Неважно, новичок вы или давно дружите с макияжем — этот лайфхак сработает в любом случае. Он идеально выручит, если:
Чтобы помада держалась дольше и ложилась ещё лучше:
Вот и всё - вы готовы к идеальному макияжу губ без лишних усилий!
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?