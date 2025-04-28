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Контур без карандаша, макияж без стресса — но с одной странной деталью

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Любите помаду, но устали от неровных краёв и размазывания? Есть один невероятно простой способ нанести её идеально — и всё, что вам нужно, уже есть дома.

Губные помады
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губные помады

Да, речь о самом обычном ватном тампоне. Этот трюк покорил Instagram и стал находкой не только для новичков, но и для тех, кто делает макияж на бегу или с трясущимися руками.

Как это работает

Процедура гениальна в своей простоте:

  • Возьмите ватный тампон и расположите его горизонтально между верхней и нижней губой.
  • Не разжимая губ, аккуратно нанесите помаду.
  • Уберите тампон — и наслаждайтесь ровным, чётким контуром.

Концы тампона, зафиксированные в уголках рта, предотвращают растекание помады и обеспечивают чёткое нанесение даже без карандаша или консилера.

Подходит всем

Неважно, новичок вы или давно дружите с макияжем — этот лайфхак сработает в любом случае. Он идеально выручит, если:

  • вы спешите;
  • у вас нет времени на контур;
  • у вас нет зеркала под рукой;
  • вы не уверены в своей "твёрдой руке".

Как закрепить эффект

Чтобы помада держалась дольше и ложилась ещё лучше:

  • Регулярно увлажняйте губы с помощью бальзама.
  • Не забывайте про мягкое отшелушивание, особенно перед нанесением стойких матовых текстур. Это избавит от шелушений и мелких морщинок.

Вот и всё - вы готовы к идеальному макияжу губ без лишних усилий!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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