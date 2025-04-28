Контур без карандаша, макияж без стресса — но с одной странной деталью

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Любите помаду, но устали от неровных краёв и размазывания? Есть один невероятно простой способ нанести её идеально — и всё, что вам нужно, уже есть дома.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

Да, речь о самом обычном ватном тампоне. Этот трюк покорил Instagram и стал находкой не только для новичков, но и для тех, кто делает макияж на бегу или с трясущимися руками.

Как это работает

Процедура гениальна в своей простоте:

Возьмите ватный тампон и расположите его горизонтально между верхней и нижней губой.

Не разжимая губ, аккуратно нанесите помаду.

Уберите тампон — и наслаждайтесь ровным, чётким контуром.

Концы тампона, зафиксированные в уголках рта, предотвращают растекание помады и обеспечивают чёткое нанесение даже без карандаша или консилера.

Подходит всем

Неважно, новичок вы или давно дружите с макияжем — этот лайфхак сработает в любом случае. Он идеально выручит, если:

вы спешите;

у вас нет времени на контур;

у вас нет зеркала под рукой;

вы не уверены в своей "твёрдой руке".

Как закрепить эффект

Чтобы помада держалась дольше и ложилась ещё лучше:

Регулярно увлажняйте губы с помощью бальзама.

Не забывайте про мягкое отшелушивание, особенно перед нанесением стойких матовых текстур. Это избавит от шелушений и мелких морщинок.

Вот и всё - вы готовы к идеальному макияжу губ без лишних усилий!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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