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Шея стареет, пока вы спите — и вот как это остановить

2:25
Моя семья » Красота и стиль

Слышали про "tech neck"? Это не новая болезнь, а реальность большинства из нас: сутулимся над телефоном, уткнувшись подбородком в грудь. В результате — горизонтальные морщины на шее и потеря тонуса кожи. Но дело не только в гаджетах. Старение шеи — результат сразу нескольких привычек, о которых мы даже не задумываемся.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Привычки, которые старят шею

Смартфоны и плохая осанка. Долгое время с опущенной головой ускоряет появление морщин.
Неправильные подушки. Слишком высокая или жёсткая подушка может "ломать" шею и формировать заломы на коже.
Отказ от солнцезащитного крема. Шея часто остаётся незащищённой, хотя активно подвергается воздействию УФ-лучей, что ведёт к пигментации и фотостарению.
Духи на шею. Парфюмы с алкоголем и фотосенсибилизирующими компонентами усиливают чувствительность кожи к солнцу.
Игнорирование шеи при уходе. Многие забывают наносить кремы на шею — и делают это регулярно, годами.

Особенности кожи на шее

Шея отличается от лица не только формой, но и своей структурой.

— Она тоньше, с меньшим содержанием коллагена и эластина, поэтому быстрее теряет упругость.
— Здесь меньше сальных желез, а значит — кожа хуже увлажняется и быстрее сохнет.
— Постоянные движения головы создают механическое напряжение, что дополнительно способствует провисанию.
— С возрастом уменьшается и подкожный жировой слой, усиливая эффект обвисания и появление второго подбородка.

Как замедлить старение шеи

Секрет — в комплексном подходе. Помимо привычек, стоит обратить внимание на:

Правильную осанку и положение головы. Особенно при работе за ноутбуком и смартфоном.
Уход за кожей шеи. Используйте те же средства, что и для лица, — с увлажняющими, антивозрастными и солнцезащитными компонентами.
Деликатное нанесение. Никаких резких движений, только мягкие поглаживания снизу вверх.
Умеренность в парфюмерии. Лучше избегать распыления духов прямо на кожу.

Шея — зеркало возраста. И от того, как мы к ней относимся, зависит, когда она это покажет.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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