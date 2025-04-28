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Никакой косметолог не скажет об этом, но твоя кухня — салон красоты

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Полный уход за кожей не обязательно должен начинаться в салоне. Иногда всё, что нужно — это немного времени, натуральные продукты из кухни и правильная последовательность действий. Рассказываем, как устроить полноценное очищение лица дома.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

1. Ежедневное очищение

Каждое утро и вечер умывайся мягким средством: гелем, муссом, пенкой или очищающим молочком. А если кожа чувствительная, можно использовать мёд. Комбинированной коже подойдёт смесь молока и овсянки. Нанеси средство на лицо, подержи пару минут, затем смой тёплой водой.

2. Отшелушивание — дважды в неделю

Скраб нужен, чтобы убрать омертвевшие клетки. Используй готовый с мягкими микрогранулами или сделай домашний: мёд + сахар или рисовая мука + йогурт. Нанеси скраб на влажную кожу и мягко помассируй круговыми движениями. Смой тёплой водой.

3. Маска по типу кожи

Выбирай маску, отталкиваясь от особенностей кожи:

  • Жирная/комбинированная: зелёная глина + вода или настой ромашки.
  • Сухая/чувствительная: мёд + йогурт + оливковое масло.
  • Уставшая/тусклая: банан + мёд + немного лимонного сока.

Нанеси смесь на лицо на 10-15 минут, затем смой. Эффект — как после мини-спа.

Регулярный домашний уход способен освежить кожу не хуже салонной процедуры. Главное — слушать свою кожу и не перебарщивать с агрессивными средствами.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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