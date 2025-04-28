Никакой косметолог не скажет об этом, но твоя кухня — салон красоты

Полный уход за кожей не обязательно должен начинаться в салоне. Иногда всё, что нужно — это немного времени, натуральные продукты из кухни и правильная последовательность действий. Рассказываем, как устроить полноценное очищение лица дома.
Каждое утро и вечер умывайся мягким средством: гелем, муссом, пенкой или очищающим молочком. А если кожа чувствительная, можно использовать мёд. Комбинированной коже подойдёт смесь молока и овсянки. Нанеси средство на лицо, подержи пару минут, затем смой тёплой водой.
Скраб нужен, чтобы убрать омертвевшие клетки. Используй готовый с мягкими микрогранулами или сделай домашний: мёд + сахар или рисовая мука + йогурт. Нанеси скраб на влажную кожу и мягко помассируй круговыми движениями. Смой тёплой водой.
Выбирай маску, отталкиваясь от особенностей кожи:
Нанеси смесь на лицо на 10-15 минут, затем смой. Эффект — как после мини-спа.
Регулярный домашний уход способен освежить кожу не хуже салонной процедуры. Главное — слушать свою кожу и не перебарщивать с агрессивными средствами.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?