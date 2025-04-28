Одежда по погоде? Это больше не работает — вот что нужно на самом деле

Переходный сезон — это испытание для каждого: как не замерзнуть на утренней прогулке, но и не запариться днем? Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда наряд, идеально подходящий на утро, превращается в некомфортную обузу к полудню. Как же избежать таких промахов? Секрет прост — правило "трех слоев", которым пользуются опытные стилисты.
Летние платья и зимние пальто в переходный период не дают нужного эффекта. А вот три слоя, по мнению стилиста Кортни Буш, могут подарить идеальный комфорт в любую погоду. Каждый слой выполняет свою функцию, и результат — ощущение уюта и уверенности на протяжении всего дня.
Сезонные вещи, такие как зимние куртки или летние блузки, не всегда подходят для переменчивой погоды. И здесь на помощь приходит правило трех слоев. Благодаря ему можно адаптировать наряд под любые изменения в температуре, будь то утренний холод или дневное тепло.
Когда на улице дождь или ветрено, выбирай защитную верхнюю одежду, которая одновременно выглядит стильно и выполняет свою функцию. Теплые пальто, ветрозащитные куртки или удобные жилеты помогут избежать дискомфорта.
С таким подходом ты будешь готова к любым погодным сюрпризам, сохраняя стиль и комфорт на протяжении всего дня!
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?