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Одежда по погоде? Это больше не работает — вот что нужно на самом деле

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Переходный сезон — это испытание для каждого: как не замерзнуть на утренней прогулке, но и не запариться днем? Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда наряд, идеально подходящий на утро, превращается в некомфортную обузу к полудню. Как же избежать таких промахов? Секрет прост — правило "трех слоев", которым пользуются опытные стилисты.

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды

Зачем нужно правило "трех слоев"

Летние платья и зимние пальто в переходный период не дают нужного эффекта. А вот три слоя, по мнению стилиста Кортни Буш, могут подарить идеальный комфорт в любую погоду. Каждый слой выполняет свою функцию, и результат — ощущение уюта и уверенности на протяжении всего дня.

Как это работает

  • Первый слой: это база. Он должен быть легким и дышащим. Например, легкая футболка или термо-топ, который будет впитывать влагу и держать комфортную температуру. Важно, чтобы этот слой плотно прилегал к коже и не создавал ощущения дискомфорта.
  • Средний слой: этот слой уже помогает сохранять тепло и придает стиль. Это может быть кардиган, пиджак или фланелевая рубашка. В прохладную погоду средний слой можно заменить на кожаную или джинсовую куртку. Он должен быть удобным, но не слишком плотным.
  • Внешний слой: этот слой отвечает за защиту от погодных условий. В зависимости от сезона это может быть пальто, жилет или ветровка. Важно, чтобы внешний слой не сдавливал нижние слои, чтобы в нем было удобно двигаться и дышать.

Ловушка зимних и летних вещей

Сезонные вещи, такие как зимние куртки или летние блузки, не всегда подходят для переменчивой погоды. И здесь на помощь приходит правило трех слоев. Благодаря ему можно адаптировать наряд под любые изменения в температуре, будь то утренний холод или дневное тепло.

Рекомендации по выбору внешнего слоя

Когда на улице дождь или ветрено, выбирай защитную верхнюю одежду, которая одновременно выглядит стильно и выполняет свою функцию. Теплые пальто, ветрозащитные куртки или удобные жилеты помогут избежать дискомфорта.

С таким подходом ты будешь готова к любым погодным сюрпризам, сохраняя стиль и комфорт на протяжении всего дня!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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