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Новая грудь за один день: технология 2025 года, о которой мечтают все

3:28
Моя семья » Красота и стиль

Недовольство размером груди — проблема, знакомая большинству женщин. Но если раньше пластика оставляла после себя шрамы и долгую реабилитацию, сегодня технологии ушли далеко вперёд. Идея идеальной груди без швов и рубцов перестала быть мечтой — она стала реальностью.

Бюстгальтер
Фото: flickr.com by Docteur Spitalier Philippe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бюстгальтер

Новый тренд: натуральность вместо объёма

Эпоха огромных грудных имплантов ушла в прошлое. Сегодня в моде естественность: самый востребованный размер — около 2,5-3. Современные методики увеличения груди позволяют добиться именно такого результата — аккуратной, упругой формы без явных признаков хирургического вмешательства.

Что такое технология грудь без шва

Техника строится на принципе щадящего разделения тканей без глубокого рассечения. Млечные протоки и сосуды остаются целыми, что значительно снижает риск осложнений и ускоряет восстановление.

Главные преимущества

  • Нет швов и рубцов: кожа фиксируется специальным фибриновым клеем, а не нитками. Даже при склонности к образованию келоидных рубцов видимых следов не остаётся.
  • Надёжная фиксация импланта: клей распыляется в карман для импланта, устраняя риск его смещения и скопления жидкости.
  • Сохранение грудного вскармливания: неповреждённые млечные протоки позволяют в будущем кормить ребёнка, правда, рекомендуемая продолжительность грудного вскармливания — до шести месяцев.
  • Минимальный дискомфорт: острая боль после операции — редкость. Восстановление занимает около двух-трёх недель, а через пару месяцев грудь приобретает окончательную форму.

Безопасность и надёжность на новом уровне

Риск разрыва импланта практически исключён. Разве что при экстремальных ситуациях вроде падения с высоты или сильного гидроудара. Кроме того, бесшовная методика позволяет корректировать асимметрию груди и сохранить чувствительность сосково-ареолярной области. У некоторых женщин эта зона даже становится более чувствительной, принося новые ощущения.

Ещё один плюс: на операцию распространяется пожизненная гарантия. При любых проблемах с имплантами — например, изменении формы или фиброзе — коррекционная операция будет бесплатной.

Кому не подойдёт бесшовная пластика

Как и любое хирургическое вмешательство, процедура имеет противопоказания:

  • Хронические тяжёлые заболевания.
  • Нарушения свёртываемости крови.
  • Тяжёлые эндокринные расстройства.
  • Острые воспалительные процессы.
  • Беременность и период лактации.
  • Возраст до 18 лет.

Перед операцией обязательно проводится полное обследование молочных желез (УЗИ) и анализы, чтобы исключить риски и подобрать лучший план вмешательства.

Сколько стоит операция

Бесшовное увеличение груди — это премиальная процедура. Цены стартуют от 1,2 миллиона рублей. Несмотря на высокую стоимость, метод остаётся одной из самых востребованных в пластической хирургии уже более 15 лет.

И это неудивительно: идеальная форма без шрамов и минимальная реабилитация — инвестиция в уверенность, привлекательность и качество жизни.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я - это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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