Почему кремов недостаточно: как победить тёмные круги под глазами навсегда

3:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Темные круги под глазами часто становятся причиной недовольства своим отражением в зеркале. Даже идеальный режим сна, спорт и правильное питание не всегда спасают. Почему так происходит и можно ли победить эту проблему дома? Рассказываем, что действительно работает.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уход за кожей

Почему появляются темные круги

Причин может быть несколько:

Гиперпигментация: круги приобретают коричневатый оттенок — здесь поможет осветляющий уход.

круги приобретают коричневатый оттенок — здесь поможет осветляющий уход. Тонкая кожа век: через нее просвечивают сосуды. Чаще встречается у худощавых девушек и после 40 лет.

через нее просвечивают сосуды. Чаще встречается у худощавых девушек и после 40 лет. Заболевания: железодефицитная анемия, аллергия, сердечно-сосудистые болезни тоже могут провоцировать синяки. В этом случае нужна консультация врача.

Домашние методы борьбы

Кремы для зоны вокруг глаз

Выбирайте средства с ретинолом для уплотнения кожи, витамином С и ниацинамидом — для борьбы с пигментацией, кофеином — для уменьшения отеков, а также с пептидами и гиалуроновой кислотой для увлажнения.

Важно: кремы с ретинолом использовать не чаще 2 раз в неделю в начале ухода. При необходимости врач поможет скорректировать схему.

LED-терапия

Маски с красным и инфракрасным светом стимулируют выработку коллагена, улучшают кровообращение и сокращают воспаление. Регулярное использование помогает заметно улучшить состояние кожи.

Солнцезащитный крем

SPF обязателен, особенно если вы используете активные компоненты вроде ретинола или витамина С. Защита предотвратит усиление гиперпигментации.

Криотерапия

Холод помогает быстро убрать отеки и слегка осветлить кожу. Используйте охлажденные ложки, чайные пакетики или патчи, но избегайте длительного контакта со льдом.

Профессиональные процедуры

Когда домашние методы не дают результата, стоит обратиться к косметологу.

Лазерная терапия: обновляет кожу, устраняет морщины и пигментные пятна.

обновляет кожу, устраняет морщины и пигментные пятна. Инъекции экзосомами: стимулируют выработку коллагена и заметно омолаживают зону под глазами.

стимулируют выработку коллагена и заметно омолаживают зону под глазами. Гиалуроновая кислота: восполняет объем и увлажняет кожу.

восполняет объем и увлажняет кожу. Мезотерапия: питает кожу полезными компонентами.

питает кожу полезными компонентами. PRP-терапия: использует тромбоциты собственной крови для восстановления кожи.

использует тромбоциты собственной крови для восстановления кожи. Фотоомоложение: осветляет сосудистую сетку и пигментные пятна.

осветляет сосудистую сетку и пигментные пятна. Микроигольчатый RF-лифтинг: повышает тонус кожи, стимулирует выработку коллагена.

Какой бы ни была причина появления темных кругов под глазами, важно помнить: с этой проблемой можно и нужно работать. Правильный домашний уход, современные технологии и профессиональные процедуры способны заметно улучшить внешний вид кожи и вернуть свежесть взгляду. Главное — подходить к уходу осознанно, с учетом особенностей своего организма, и не бояться обращаться за помощью к специалистам, если домашние методы не дают желаемого результата. Красивый и сияющий взгляд — это не мечта, а достижимая реальность!

Уточнения

Крем - отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.



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