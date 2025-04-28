Фен за 30 тысяч или за 3? Разбираемся, что действительно нужно волосам

2:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивые волосы за пять минут или профессиональная укладка дома — кажется, всё зависит только от одного прибора. Но действительно ли стоит платить за фен десятки тысяч рублей? Давайте разберемся вместе с парикмахерами.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Сушка волос

Салонные стандарты и домашняя реальность

В салонах без дорогих фенов не обойтись: парикмахеры делают десятки укладок за день и ценят скорость, качество сушки и бережное отношение к волосам.

"Дорогие фены работают быстрее и безопаснее для локонов", — отмечает косметолог и стилист Стэнли Нолан.

Но дома требования куда скромнее: вы сушите волосы максимум 10-15 минут в день и можете позволить себе не спешить.

"В салоне каждая минута дорога. Для дома такие затраты не всегда оправданы", — поясняет колорист Келли Маккарти.

Когда дорогой фен действительно нужен

Стилисты признают: не все функции профессиональных моделей будут полезны в быту.

"Я ценю лёгкий вес фена — иначе за годы работы нагрузка на плечи была бы катастрофической", — говорит стилист Дона Джарвис.

Для домашнего использования вес устройства редко становится критерием выбора.

"Есть отличные варианты на любой бюджет. Главное — понимать, что вам действительно нужно", — добавляет стилист Вай Мак.

Как выбрать хороший фен и не ошибиться

Да, покупать самый дешёвый фен — плохая идея. Вот на что советуют обратить внимание эксперты:

Режимы нагрева: фен без регулировки температуры может пересушить и повредить волосы.

фен без регулировки температуры может пересушить и повредить волосы. Мощность: чем мощнее мотор, тем быстрее сушка и меньше риск перегрева волос.

чем мощнее мотор, тем быстрее сушка и меньше риск перегрева волос. Ионная технология: она ускоряет сушку и придаёт волосам гладкость.

она ускоряет сушку и придаёт волосам гладкость. Насадка-концентратор: позволяет контролировать поток воздуха и делает укладку более аккуратной.

позволяет контролировать поток воздуха и делает укладку более аккуратной. Термозащита и правильная щётка: для ухода за волосами после сушки обязательно используйте термозащитные средства и подходящую расчёску — керамическую или с натуральной щетиной.

Дорогой фен — важный инструмент для профессионала. Дома можно обойтись качественной, но более доступной моделью, если правильно выбрать её характеристики. А если хочется немного роскоши — почему бы и нет?

Уточнения

Фен — прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха.



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