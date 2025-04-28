Фен за 30 тысяч или за 3? Разбираемся, что действительно нужно волосам

Красивые волосы за пять минут или профессиональная укладка дома — кажется, всё зависит только от одного прибора. Но действительно ли стоит платить за фен десятки тысяч рублей? Давайте разберемся вместе с парикмахерами.
В салонах без дорогих фенов не обойтись: парикмахеры делают десятки укладок за день и ценят скорость, качество сушки и бережное отношение к волосам.
"Дорогие фены работают быстрее и безопаснее для локонов", — отмечает косметолог и стилист Стэнли Нолан.
Но дома требования куда скромнее: вы сушите волосы максимум 10-15 минут в день и можете позволить себе не спешить.
"В салоне каждая минута дорога. Для дома такие затраты не всегда оправданы", — поясняет колорист Келли Маккарти.
Стилисты признают: не все функции профессиональных моделей будут полезны в быту.
"Я ценю лёгкий вес фена — иначе за годы работы нагрузка на плечи была бы катастрофической", — говорит стилист Дона Джарвис.
Для домашнего использования вес устройства редко становится критерием выбора.
"Есть отличные варианты на любой бюджет. Главное — понимать, что вам действительно нужно", — добавляет стилист Вай Мак.
Да, покупать самый дешёвый фен — плохая идея. Вот на что советуют обратить внимание эксперты:
Дорогой фен — важный инструмент для профессионала. Дома можно обойтись качественной, но более доступной моделью, если правильно выбрать её характеристики. А если хочется немного роскоши — почему бы и нет?
Фен — прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха.
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