Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок

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Тренды возвращаются волнами: мы ещё можем сомневаться по поводу джинсов с низкой посадкой, но вот к парфюмам нулевых стоит присмотреться без всяких оговорок. Чистые цветочные и фруктовые композиции звучат сегодня свежо и искренне — как глоток воздуха среди сложных современных ароматов. Какие хиты стоит вернуть этим летом?

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Парфюмы, которые снова актуальны

Lancome — Miracle

Аромат радости и оптимизма. Взрыв личи на старте и переливающиеся цветочные аккорды создают ощущение беззаботного счастья. Сегодня звучит особенно привлекательно на фоне тяжеловесных парфюмерных новинок.

Jennifer Lopez — Glow

Икона "чистой кожи" в парфюмерии. Сексуальное, но ненавязчивое сочетание нероли и мускуса — аромат, который шепчет, а не кричит. Идеален для жарких дней.

Britney Spears — Curious

Дебютный аромат Бритни сегодня кажется даже интереснее, чем в момент релиза. Белые цветы, водные ноты и груша создают игривую, но в то же время уютную композицию.

Juicy Couture — Juicy Couture

Розовые очки и арбузные мечты: сочная смесь фруктов, цветов и ванили. Настоящее настроение "лето без забот".

Elizabeth Arden — Green Tea

Аромат, который запустил тренд на чайные ноты. Цитрусы, ревень, тмин и белая амбра создают ощущение лёгкости и чистоты — идеальный спутник на каждый день.

Chanel — Chance

Смелый и свежий микс розового перца, фруктов и землистых пачули. Летний образ для тех, кто любит контрасты и ненавязчивую элегантность.

Versace — Versense

Итальянская лёгкость в каждом вдохе: цитрусы, кардамон, инжир. Универсальный, стильный и абсолютно незаслуженно забытый.

Marc Jacobs — Daisy

Символ юности и свободы. Клубника, фиалка и нежная древесина создают венок из простоты и красоты, который никогда не выходит из моды.

Почему ароматы нулевых снова актуальны

Их отличает простота, искренность и незагруженность лишними аккордами. В эпоху сложных нишевых парфюмов именно такие композиции дарят чувство лёгкости, радости и душевного комфорта — то, что особенно нужно летом.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie "парфюмерная отрасль" ← parfumer "наполнять ароматом" ← fumer "дымить, окуривать") — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).

