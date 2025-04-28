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Домашнее окрашивание 2025: как попасть в тренд и не навредить волосам

2:47
Моя семья » Красота и стиль

Домашнее окрашивание волос становится всё более популярным благодаря доступности современных красок и удобству процедуры. Однако для того чтобы добиться красивого цвета и сохранить здоровье волос, важно соблюдать несколько профессиональных рекомендаций.

Девушка смотрит в зеркало
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка смотрит в зеркало

Подготовка к окрашиванию

Перед тем как приступить к окрашиванию, необходимо правильно подготовиться. При выборе краски следует ориентироваться не на изображение модели на упаковке, а на цифровые обозначения оттенка и использовать специальную раскладку оттенков в магазине. Известные бренды обеспечивают более надёжный результат благодаря проверенным формулам.

Важно приобрести не только краску, но и дополнительные инструменты: кисточку с мягким ворсом, неметаллическую миску, шапочку и удобную накидку. Использовать для окрашивания рекомендуется керамическую посуду, так как она меньше подвержена воздействию красителей.

Как подготовить волосы

За день до окрашивания волосы рекомендуется вымыть питательным шампунем. Это поможет удалить остатки стайлинговых средств и загрязнений, которые могут препятствовать равномерному окрашиванию. Перед процедурой желательно выпрямить волосы с помощью фена и круглой щетки или плойки — это облегчит нанесение состава и обеспечит равномерный результат.

Уход после окрашивания

После окрашивания волосы требуют деликатного ухода. Рекомендуется использовать шампуни и бальзамы, разработанные специально для окрашенных волос. Такие средства помогают сохранить яркость оттенка и защищают волосы от пересушивания.

При укладке феном или плойкой обязательно следует применять термозащиту. Регулярное использование питательных масок и витаминных спреев поможет поддерживать мягкость и блеск волос. В солнечные дни стоит носить головной убор для дополнительной защиты цвета.

Особенности окрашивания седины

Для эффективного закрашивания седины требуются стойкие краски с плотным пигментом. Особенно это актуально для так называемой стекловидной седины. При выборе оттенка важно учитывать природный цвет волос и использовать специальные формулы, обогащенные ухаживающими компонентами.

Тренды окрашивания на лето 2025

Натуральность остается в моде. Среди актуальных оттенков:

  • Для блондинок: "Белое солнце" и "Жемчужно-платиновый блонд".
  • Для брюнеток: "Горячий шоколад".
  • Для обладательниц теплого оттенка волос: "Корица".

Подобранный в соответствии с природными данными цвет помогает создать гармоничный и естественный образ.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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