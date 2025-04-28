Пять типов старения лица: определите свой и остановите время

2:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом кожа меняется, и эти изменения происходят у всех по-разному. Понимание своего типа старения — ключ к правильному выбору ухода и процедур, которые помогут сохранить молодость. Давайте разберёмся, какие типы старения существуют и как легко определить свой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Почему важно знать свой тип старения

У каждого человека свои генетические особенности, привычки и образ жизни. Всё это влияет на то, как именно будет стареть кожа. Правильное определение типа позволяет не тратить деньги на неэффективные средства и своевременно корректировать уход.

Основные типы старения кожи

1. Деформационный тип

Характерен для людей с плотной кожей и склонностью к отёкам. Черты лица "плывут", появляются выраженные носогубные складки, контур лица теряет чёткость. Часто встречается у обладателей славянской внешности.

2. Мелкоморщинистый тип

Кожа становится тонкой и сухой, быстро покрывается сетью мелких морщин. Обычно наблюдается у худощавых людей с сухим типом кожи.

3. Мышечный тип

Лицо долго сохраняет форму, морщины появляются позже, но становятся глубокими и выраженными. Тип характерен для людей с хорошо развитыми лицевыми мышцами.

4. Усталый тип

Контуры лица остаются чёткими, но черты становятся более грустными и тусклыми. Проявляется в снижении тонуса кожи, потере свежести цвета лица.

5. Комбинированный тип

Самый распространённый вариант. Сочетает признаки сразу нескольких типов: например, мелкие морщины на лбу и "поплывший" овал лица.

Как определить свой тип старения

Внимательно осмотрите лицо без макияжа при естественном освещении.

Обратите внимание на наличие отёков, провисаний или сетки мелких морщин.

Проанализируйте особенности кожи: её плотность, склонность к сухости или жирности.

Вспомните свои привычки: курение, любовь к загару и недостаток сна ускоряют определённые процессы старения.

Если сложно определить тип самостоятельно, лучше обратиться к косметологу — профессиональная диагностика даст более точные рекомендации.

Уточнения

Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.