Пять типов старения лица: определите свой и остановите время

С возрастом кожа меняется, и эти изменения происходят у всех по-разному. Понимание своего типа старения — ключ к правильному выбору ухода и процедур, которые помогут сохранить молодость. Давайте разберёмся, какие типы старения существуют и как легко определить свой.
У каждого человека свои генетические особенности, привычки и образ жизни. Всё это влияет на то, как именно будет стареть кожа. Правильное определение типа позволяет не тратить деньги на неэффективные средства и своевременно корректировать уход.
Характерен для людей с плотной кожей и склонностью к отёкам. Черты лица "плывут", появляются выраженные носогубные складки, контур лица теряет чёткость. Часто встречается у обладателей славянской внешности.
Кожа становится тонкой и сухой, быстро покрывается сетью мелких морщин. Обычно наблюдается у худощавых людей с сухим типом кожи.
Лицо долго сохраняет форму, морщины появляются позже, но становятся глубокими и выраженными. Тип характерен для людей с хорошо развитыми лицевыми мышцами.
Контуры лица остаются чёткими, но черты становятся более грустными и тусклыми. Проявляется в снижении тонуса кожи, потере свежести цвета лица.
Самый распространённый вариант. Сочетает признаки сразу нескольких типов: например, мелкие морщины на лбу и "поплывший" овал лица.
Если сложно определить тип самостоятельно, лучше обратиться к косметологу — профессиональная диагностика даст более точные рекомендации.
Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?