Секрет идеальных рук раскрыт: лучшие рецепты масок, которые стоит попробовать

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа рук ежедневно сталкивается с множеством агрессивных факторов: перепады температур, частое мытьё, бытовая химия. Всё это приводит к сухости, шелушению и преждевременному старению. Но есть хорошая новость: вернуть рукам мягкость и ухоженный вид помогут простые, но эффективные маски, которые легко приготовить дома.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женские руки

1. Питательная медово-масляная маска

Смешайте 1 столовую ложку мёда, 1 чайную ложку оливкового масла и 1 яичный желток. Нанесите смесь на руки, наденьте хлопковые перчатки и оставьте на 20–30 минут. Результат — глубокое питание и разглаживание кожи.

2. Увлажняющая маска с алоэ вера

Возьмите 2 столовые ложки геля алоэ вера и 1 чайную ложку кокосового масла. Нанесите на кожу рук и оставьте на 15 минут. Алоэ отлично заживляет микротрещины и увлажняет.

3. Смягчающая овсяная маска

Измельчите 2 столовые ложки овсяных хлопьев, залейте их тёплым молоком до образования густой кашицы. Нанесите на руки на 15–20 минут. Эта маска убирает раздражение и делает кожу бархатистой.

4. Восстанавливающая маска с картофелем

Разомните отварной картофель, добавьте немного сливок и мёда. Нанесите тёплую массу на руки, укутайте пищевой плёнкой и полотенцем. Через 20 минут смойте. Картофель отлично восстанавливает потрескавшуюся кожу.

Побалуйте свои руки хотя бы раз в неделю, и вы удивитесь, насколько кожа станет мягкой, гладкой и ухоженной.

Уточнения

Рука́ — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.



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