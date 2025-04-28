Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Машина гниёт, а выглядит как новенькая: где искать предательскую коррозию
Суеверия Медведева: как связаны плохие тренировки и выход в 1/8 финала в Мадриде
Шпинат, картофель, творог, аромат чеснока: эта начинка для блинов заставит вас забыть о мясе
Секретный пляжный рай на юге Франции: где искать идеальные закаты и свежие устрицы на Лазурном побережье
Сбежали — и прижились: как бывшие домашние питомцы меняют природу России
Импортозамещение по-русски: что задумали аграрии
Тибетское небо: как высота превращает полёты в экстремальное испытание
Айза устроила жениху и сыну экзекуцию, чтобы они почувствовали боль женщин при менструации

Профессиональная чистка лица: когда нужно идти к косметологу, а когда — подождать

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Чистка лица — одна из самых востребованных процедур в косметологии. Она помогает освободить поры от загрязнений, выровнять текстуру кожи и вернуть ей здоровый вид. Однако не все знают, как часто стоит проводить такую процедуру, чтобы получить максимальную пользу без вреда для кожи. Давайте разберёмся!

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Зачем нужна регулярная чистка лица

Ежедневный уход, даже очень тщательный, не всегда может справиться с глубокими загрязнениями кожи. Омертвевшие клетки, остатки косметики, кожное сало и пыль накапливаются в порах, провоцируя воспаления, появление чёрных точек и тусклый цвет лица. Чистка помогает:

  • уменьшить риск акне,
  • выровнять тон кожи,
  • усилить эффективность ухода,
  • замедлить процесс старения.

Как часто стоит делать чистку

Нормальная и комбинированная кожа

Для обладательниц нормальной или комбинированной кожи оптимальная частота — 1 раз в 2–3 месяца. Этого достаточно для поддержания чистоты и здоровья.

Жирная кожа

Если кожа склонна к жирности и акне, чистку можно проводить чаще — раз в 1–1,5 месяца. Однако важно ориентироваться на рекомендации косметолога, чтобы не травмировать кожу чрезмерным вмешательством.

Сухая и чувствительная кожа

Владельцам сухой и чувствительной кожи следует быть особенно осторожными: достаточно одной чистки раз в 4–6 месяцев. Лучше отдавать предпочтение щадящим методам, таким как ультразвуковая или атравматичная чистка.

Проблемная кожа

При наличии воспалений или серьёзных высыпаний самостоятельное решение о чистке недопустимо. Нужно обязательно проконсультироваться с дерматологом или косметологом.

Ошибки, которых стоит избегать

  1. Частые агрессивные чистки могут привести к истончению кожи и усилению воспалений.
  2. Игнорирование рекомендаций специалиста чревато ухудшением состояния кожи.
  3. Неправильный уход после процедуры снижает её эффективность и провоцирует новые высыпания.

Чистка лица — это эффективный способ сохранить здоровье и молодость кожи, но важно соблюдать правильную периодичность и выбирать подходящую методику. Лучше доверить эту процедуру профессионалам и следовать индивидуальным рекомендациям. 

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Туризм
Символ эксклюзивности: почему все хотят жить в "Белом дереве"
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Недвижимость
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы Аудио 
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
ТОП-5 удобрений для успешного огородничества
Белые шторы в любое время: и не важно, курите ли вы дома
Миндаль против морщин: чем орехи лучше дорогого крема
Вашей яблоне мешают соседи: когда пересадка — единственный выход
Ловушка на колёсах: машины, которые вызывают у инспекторов нехорошие подозрения
Мыть волосы дважды — секрет идеальной укладки и здоровья шевелюры
Возвращение Каратэ-пацан: Джеки Чан доказал, что остаётся иконой боевика
Раскопки в Уэльсе: скелеты раннего Средневековья раскрывают неожиданные факты о жизни женщин
Дефолт стучится в дверь? Украина балансирует
Вкус путешествий: попробуйте французские пирожные и cкандинавские булочки, не покидая Токио — это возможно в Хироо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.