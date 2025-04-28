Профессиональная чистка лица: когда нужно идти к косметологу, а когда — подождать

Чистка лица — одна из самых востребованных процедур в косметологии. Она помогает освободить поры от загрязнений, выровнять текстуру кожи и вернуть ей здоровый вид. Однако не все знают, как часто стоит проводить такую процедуру, чтобы получить максимальную пользу без вреда для кожи. Давайте разберёмся!
Ежедневный уход, даже очень тщательный, не всегда может справиться с глубокими загрязнениями кожи. Омертвевшие клетки, остатки косметики, кожное сало и пыль накапливаются в порах, провоцируя воспаления, появление чёрных точек и тусклый цвет лица. Чистка помогает:
Для обладательниц нормальной или комбинированной кожи оптимальная частота — 1 раз в 2–3 месяца. Этого достаточно для поддержания чистоты и здоровья.
Если кожа склонна к жирности и акне, чистку можно проводить чаще — раз в 1–1,5 месяца. Однако важно ориентироваться на рекомендации косметолога, чтобы не травмировать кожу чрезмерным вмешательством.
Владельцам сухой и чувствительной кожи следует быть особенно осторожными: достаточно одной чистки раз в 4–6 месяцев. Лучше отдавать предпочтение щадящим методам, таким как ультразвуковая или атравматичная чистка.
При наличии воспалений или серьёзных высыпаний самостоятельное решение о чистке недопустимо. Нужно обязательно проконсультироваться с дерматологом или косметологом.
Чистка лица — это эффективный способ сохранить здоровье и молодость кожи, но важно соблюдать правильную периодичность и выбирать подходящую методику. Лучше доверить эту процедуру профессионалам и следовать индивидуальным рекомендациям.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
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