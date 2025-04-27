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Вы наносите SPF неправильно: пять ошибок, из-за которых кожа стареет быстрее

1:34
Моя семья » Красота и стиль

SPF — один из важнейших этапов ухода за кожей, особенно если вы хотите сохранить молодость и здоровье надолго. Но даже при регулярном использовании солнцезащитных средств многие совершают ошибки, которые сводят защиту к нулю. Разберем основные промахи, которых стоит избегать.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

1. Нанесение слишком маленького количества

Чтобы получить реальную защиту, нужно использовать достаточный объём крема: примерно половину чайной ложки на лицо. Меньшее количество сильно снижает уровень SPF.

2. Пропуск некоторых зон

Часто забывают про уши, шею, зону вокруг глаз и линию роста волос — именно там кожа стареет быстрее из-за отсутствия защиты.

3. Нерегулярное обновление в течение дня

SPF действует ограниченное время. Если вы находитесь на улице больше двух часов, обязательно обновляйте средство, особенно после потоотделения или плавания.

4. Использование SPF только в солнечные дни

Ультрафиолет проникает даже через облака и окна, поэтому защита необходима каждый день, независимо от погоды.

5. Неверный выбор формулы

Неподходящий тип SPF (например, слишком жирный для жирной кожи) может забивать поры и провоцировать высыпания. Важно подбирать средство под индивидуальные особенности кожи.

Правильное использование солнцезащитных средств — это реальный вклад в молодость и здоровье кожи.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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