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Пятна от прыщей исчезнут! Лайфхаки для борьбы с постакне без косметолога

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Постакне — неприятное напоминание о проблемах с кожей, которое может портить внешний вид даже после полного исчезновения прыщей. Хорошая новость: избавиться от следов можно и без посещения дорогих косметологических кабинетов. Главное — системный подход и правильные средства.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Почему появляются следы от постакне

Следы остаются из-за воспалений, неправильного ухода за кожей или механического повреждения прыщей. Часто проблема усугубляется отсутствием защиты от солнца, из-за чего пятна становятся более выраженными.

Эффективные способы борьбы в домашних условиях

  1. Регулярное отшелушивание. Мягкие кислотные пилинги на основе AHA и BHA помогают ускорить обновление клеток кожи, осветляя пятна.
  2. Использование средств с витамином C. Он стимулирует выработку коллагена и борется с пигментацией, делая кожу более ровной и сияющей.
  3. Кремы с ниацинамидом. Этот компонент осветляет кожу, уменьшает воспаления и предотвращает появление новых следов.
  4. Защита от солнца. Без ежедневного использования SPF любые усилия могут оказаться бесполезными: ультрафиолет усиливает пигментацию.
  5. Домашние маски и натуральные масла. Масло шиповника и алоэ вера славятся своими восстанавливающими свойствами и подходят даже для чувствительной кожи.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Частое использование агрессивных скрабов.
  • Самостоятельное травмирование кожи.
  • Пренебрежение солнцезащитой.

Избавление от постакне — процесс небыстрый, но вполне реальный даже в домашних условиях. Главное — терпение и бережное отношение к себе!

Уточнения

Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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