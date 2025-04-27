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Тайна стойкости парфюма: всё решает один маленький штрих

1:45
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Твои духи идеально передают настроение, но исчезают с кожи уже через пару часов? Не спеши расстраиваться и опустошать флакон за день! Есть один невероятно простой трюк, который поможет сохранить аромат надолго — и всё, что тебе нужно, скорее всего уже есть в косметичке.

Парфюм
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian
Парфюм

Почему ароматы быстро улетучиваются

Не все парфюмы обладают высокой концентрацией ароматических масел. Особенно лёгкие, воздушные композиции склонны быстро "испаряться", оставляя после себя едва уловимый шлейф. Постоянное обновление аромата в течение дня — не самый экономичный выход. Но есть куда более эффективный способ.

Гениальный способ продлить аромат с помощью бальзама для губ

Да-да, именно бальзам для губ — твой лучший союзник в борьбе за стойкость аромата. Работает это так:

  1. Нанеси небольшое количество бальзама для губ на чистую кожу в те места, куда обычно наносишь парфюм: на запястья, за уши, на ключицы или шею.

  2. Сразу же после этого распыли на эти зоны свой любимый аромат.

В чём секрет:

Бальзам создаёт на коже тонкий невидимый слой, который "запирает" ароматические молекулы и не даёт им слишком быстро испаряться. В результате духи держатся в разы дольше, а их шлейф становится более насыщенным.

Маленькие советы для максимального эффекта

  • Выбирай бесцветный бальзам без сильных отдушек, чтобы не перебить парфюм.

  • Обновляй бальзам в течение дня на коже, если хочешь усилить аромат ближе к вечеру.

  • Экспериментируй: некоторые ароматы на базе бальзама раскрываются ярче и интереснее!

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie "парфюмерная отрасль" ← parfumer "наполнять ароматом" ← fumer "дымить, окуривать") — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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