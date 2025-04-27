Тайна стойкости парфюма: всё решает один маленький штрих

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Твои духи идеально передают настроение, но исчезают с кожи уже через пару часов? Не спеши расстраиваться и опустошать флакон за день! Есть один невероятно простой трюк, который поможет сохранить аромат надолго — и всё, что тебе нужно, скорее всего уже есть в косметичке.

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Почему ароматы быстро улетучиваются

Не все парфюмы обладают высокой концентрацией ароматических масел. Особенно лёгкие, воздушные композиции склонны быстро "испаряться", оставляя после себя едва уловимый шлейф. Постоянное обновление аромата в течение дня — не самый экономичный выход. Но есть куда более эффективный способ.

Гениальный способ продлить аромат с помощью бальзама для губ

Да-да, именно бальзам для губ — твой лучший союзник в борьбе за стойкость аромата. Работает это так:

Нанеси небольшое количество бальзама для губ на чистую кожу в те места, куда обычно наносишь парфюм: на запястья, за уши, на ключицы или шею. Сразу же после этого распыли на эти зоны свой любимый аромат.

В чём секрет:

Бальзам создаёт на коже тонкий невидимый слой, который "запирает" ароматические молекулы и не даёт им слишком быстро испаряться. В результате духи держатся в разы дольше, а их шлейф становится более насыщенным.

Маленькие советы для максимального эффекта

Выбирай бесцветный бальзам без сильных отдушек, чтобы не перебить парфюм.

Обновляй бальзам в течение дня на коже, если хочешь усилить аромат ближе к вечеру.

Экспериментируй: некоторые ароматы на базе бальзама раскрываются ярче и интереснее!

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie "парфюмерная отрасль" ← parfumer "наполнять ароматом" ← fumer "дымить, окуривать") — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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