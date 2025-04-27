Тайна стойкости парфюма: всё решает один маленький штрих

Твои духи идеально передают настроение, но исчезают с кожи уже через пару часов? Не спеши расстраиваться и опустошать флакон за день! Есть один невероятно простой трюк, который поможет сохранить аромат надолго — и всё, что тебе нужно, скорее всего уже есть в косметичке.
Не все парфюмы обладают высокой концентрацией ароматических масел. Особенно лёгкие, воздушные композиции склонны быстро "испаряться", оставляя после себя едва уловимый шлейф. Постоянное обновление аромата в течение дня — не самый экономичный выход. Но есть куда более эффективный способ.
Да-да, именно бальзам для губ — твой лучший союзник в борьбе за стойкость аромата. Работает это так:
Нанеси небольшое количество бальзама для губ на чистую кожу в те места, куда обычно наносишь парфюм: на запястья, за уши, на ключицы или шею.
Сразу же после этого распыли на эти зоны свой любимый аромат.
В чём секрет:
Бальзам создаёт на коже тонкий невидимый слой, который "запирает" ароматические молекулы и не даёт им слишком быстро испаряться. В результате духи держатся в разы дольше, а их шлейф становится более насыщенным.
Выбирай бесцветный бальзам без сильных отдушек, чтобы не перебить парфюм.
Обновляй бальзам в течение дня на коже, если хочешь усилить аромат ближе к вечеру.
Экспериментируй: некоторые ароматы на базе бальзама раскрываются ярче и интереснее!
Парфюме́рия (фр. parfumerie "парфюмерная отрасль" ← parfumer "наполнять ароматом" ← fumer "дымить, окуривать") — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
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