Соленая месть: что делает с телом любимый шашлык и как это пережить

2:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

О майских праздниках мы мечтаем заранее — и с радостью предаёмся отдыху, вкусной еде и полному расслаблению. Но ближе к финалу долгих выходных зеркало безжалостно напоминает: переедание, малоподвижность и солёные закуски сделали своё дело. Отеки, тяжесть, опухшее лицо — и ощущение, будто праздники "осели" на лице и теле.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Талия

Что делать, если срочно нужно прийти в форму, но без вреда для здоровья

Здоровые способы борьбы с отеками

Есть простые и безопасные методы, которые можно применять в любое время — не только после каникул:

1. Пить больше воды

Да, звучит парадоксально, но именно вода помогает избавиться от воды. Когда организм получает достаточно жидкости, он не стремится её удерживать. Регулярное питьё запускает естественный процесс выведения лишней воды, нормализует лимфоток и избавляет от тяжести в теле.

2. Подключить физическую активность

Лимфатическая система активизируется только при движении. Причём не бег и не фитнес дают лучший результат, а мягкая растяжка. Йога, пилатес, стретчинг — идеальные форматы для мягкого лимфодренажа. Даже короткая сессия дома способна дать эффект, если заниматься регулярно.

3. Ограничить соль и специи

Соленое, острое и копченое задерживает жидкость и провоцирует отеки. Попробуй хотя бы на день-два отказаться от снеков, соусов и маринадов — результат будет заметен очень быстро.

4. Холодные патчи для лица

Если нужно быстро привести в порядок лицо — подглазные патчи станут спасением. Только предварительно охлади их и используй по инструкции: так эффект будет заметнее.

"Главное в борьбе с отеками — питьевой режим. Он эффективнее большинства других методик и позволяет устранить лишнюю жидкость мягко и безопасно".

Не стоит прибегать к крайностям — вроде кофеина в больших дозах или сильных мочегонных. Это может не только навредить почкам, но и привести к обратному эффекту: тело начнёт запасать жидкость ещё активнее.

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