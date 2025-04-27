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Не пей из фонтана молодости — просто возьми эту помаду и нанеси на губы

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Хотите выглядеть моложе без пластических операций и дорогостоящих процедур? Удивительно, но ответ может скрываться… в вашей косметичке.

Красная помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красная помада

Почему губная помада — это больше, чем просто макияж

Старение — естественный процесс, с которым мы не боремся, но стараемся замедлить. Сегодня ухоженность, здоровый образ жизни и правильный макияж — не просто тренд, а часть современной культуры заботы о себе. И вот тут в игру вступает простой, но эффективный инструмент — красная губная помада.

Да-да, именно она. Исследования показали, что красные губы делают лицо визуально моложе на несколько лет. Причём эффект настолько очевиден, что его зафиксировали в научной работе, опубликованной ещё в 2013 году в журнале POL.

Научное объяснение: контраст — ключ к молодости

С возрастом наше лицо теряет чёткость контуров и яркость. Один из важнейших факторов визуального старения — снижение контрастности между чертами лица и кожей. Особенно это заметно в области губ и глаз.

Когда контраст между цветом губ и кожи снижается, мы начинаем выглядеть старше. И наоборот — яркие губы моментально усиливают этот контраст, возвращая лицу выразительность и "молодую" энергетику.

Как работает красная помада

Красная помада усиливает так называемый красно-зелёный контраст, который играет ключевую роль в восприятии возраста. Чем он ярче, тем моложе кажется лицо.

Исследователи утверждают:

"Контрастность лица — это один из самых надёжных визуальных маркеров молодости. Увеличив её, можно значительно повлиять на то, как нас воспринимают окружающие".

Мгновенный эффект — в одном движении

Так что если вы хотите добавить свежести и "подтянуть" лицо всего за пару секунд — не ищите сложные рецепты. Всё просто: немного красной помады, и вы выглядите заметно моложе. Не верите? Попробуйте — и увидите результат в зеркале.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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