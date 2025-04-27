Солнцезащитный крем: сколько наносить и когда обновлять работающим в офисе женщинам летом

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматолог, трихолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова в разговоре с Pravda.Ru ответила на вопрос о том, какой уровень защиты от солнца необходим для обычного рабочего дня в городе и как правильно наносить солнцезащитное средство женщинам с обычным графиком работы.

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Дерматолог рассказала, что для обычного рабочего дня в городе рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30.

"Если вы ходите пешком, вы должны помнить о том, что пребывание на солнце в совокупности — 2 часа. Если вы идете пешком 2 часа до работы, то, соответственно, вам нужно обновить крем. Если в совокупности вам добежать до метро и от метро, соответственно, вам достаточно будет одного раза нанесения", — сказала Галлямова.

Однако, если вы работаете в помещении со стеклянными стенами, ультрафиолетовые лучи всё равно могут проникать внутрь. В этом случае фотозащита также необходима, и её нужно обновлять каждые 2 часа.

"В целом, SPF 30 обычно достаточно, но если у вас есть фоточувствительность или вы недавно прошли косметологическую процедуру, рекомендуется использовать крем с SPF 50+", — добавила Галлямова.

Вопрос о том, нужно ли наносить солнцезащитное средство перед выходом с работы, зависит от того, сколько времени вы в общей сложности проводите на улице. Если вы планируете быть на улице более 2 часов, крем необходимо обновить.

Некоторые люди могут опасаться, что солнцезащитные кремы могут вызывать рак. Однако, по мнению Юлии Галлямовой, это не так. В настоящее время считается, что солнцезащитные средства безопасны при правильном использовании.

"Интенсивность солнца может меняться в течение дня, поэтому фотозащита особенно важна в летнее время. Независимо от того, насколько легко вы загораете, в летнее время фотозащита обязательна", — подчеркнула Галлямова.

После нанесения солнцезащитного крема его не нужно смывать специальным средством. Достаточно снять макияж мицеллярной водой, не увлажняя кожу дополнительно.

Таким образом, в течение всего солнечного периода рекомендуется иметь при себе тюбик солнцезащитного крема, добавила дерматолог.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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