Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подсолнечное масло и шрот подорожают — как это скажется на рынке
Королевский переворот в люксовом туризме: разгадываем тайны новых курортов Эрмиониды
Технологии будущего: опробуйте телепортацию, ученые на пороге открытия
Съел — и не стыдно: салат для тех, кто следит за собой, но любит поесть
Тысячи людей выстраиваются в очередь, чтобы посетить могилу Папы Франциска на следующий день после похорон
Как без крика и нервов научить кошку давать лапу
Дачная электричка СССР: битва за ведро малины
Россия отправляет помощь Ирану после смертоносного взрыва в порту
Земфира* мечтает о России? Блогер заметил важную деталь в поведении певицы

Духи пахнут странно? Возможно, проблема не в них, а в вас

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Потому что кожа — как уникальный холст. У неё есть свой pH, температура и даже пищевые привычки, которые влияют на то, как раскрываются ноты парфюма. Именно поэтому духи, идеально звучащие на одном человеке, на другом могут "потеряться" или, наоборот, заиграть неожиданными оттенками.

Парфюм
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian
Парфюм

Запахи становятся частью нас, они "запоминаются" людьми, оставляют за нами невидимый след. Но прежде чем аромат станет вашим фирменным, важно понять, как он взаимодействует с кожей.

Как кожа влияет на аромат

  • Тип кожи. На жирной коже духи держатся дольше, а вот сухая кожа "съедает" запах быстрее. Это стоит учитывать, выбирая концентрацию и интенсивность аромата.
  • Температура тела. Тёплая кожа усиливает верхние ноты — аромат раскрывается ярче и быстрее.
  • pH-баланс. Даже незначительные колебания кислотности кожи способны изменить звучание парфюма.
  • Рацион и гормоны. То, что мы едим и как живём, тоже влияет на то, как пахнет наше тело — и на то, как аромат будет "звучать" в течение дня.

Как выбрать "свой" аромат

Чтобы не ошибиться:

  • Тестируйте парфюм только на коже — не на бумажке.
  • Наносите на запястье и дайте время — как минимум 20 минут.
  • Не торопитесь: аромат должен пройти все стадии — от первых нот до базы.
  • Прислушайтесь к ощущениям. Хороший аромат не просто пахнет — он делает вас чуть более собой.

Парфюм — это больше, чем просто запах. Это эмоции, воспоминания и даже невидимая броня. Но только если он действительно подходит вашей коже.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Недвижимость
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать Аудио 
Сенсорный экран под запретом? В ЕС приняли неожиданное решение для всех авто
Авто
Сенсорный экран под запретом? В ЕС приняли неожиданное решение для всех авто Аудио 
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Шоу-бизнес
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917 Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Последние материалы
Тысячи людей выстраиваются в очередь, чтобы посетить могилу Папы Франциска на следующий день после похорон
Как без крика и нервов научить кошку давать лапу
Дачная электричка СССР: битва за ведро малины
Россия отправляет помощь Ирану после смертоносного взрыва в порту
Земфира* мечтает о России? Блогер заметил важную деталь в поведении певицы
Девять человек погибли в Ванкувере в результате нападения, премьер заявил, что Канада убита горем
Хрен знает, что творится: лайфхаки для тех, кто устал воевать с упрямыми корнями
Духи пахнут странно? Возможно, проблема не в них, а в вас
Коронавирус и иммунная память: что происходит с организмом после болезни
Цилиндры как наждачка: как возникают задиры в двигателе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.