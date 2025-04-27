Вы умываетесь и стареете — где именно вы делаете не так

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа — это не просто оболочка. Это самый большой орган нашего тела, и он умеет говорить — вопрос только в том, умеем ли мы слушать.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

"Кожа часто посылает нам сигналы. Давайте послушаем их!" — призывает дерматолог и автор книги Skin Revolution Инес Морденте.

Она считает, что именно внимание к коже — ключ к замедлению старения и сохранению её здоровья на долгие годы.

Что кожа пытается нам сказать

Сухость и чувство стянутости — сигнал, что повреждён гидролипидный барьер. Такое часто случается зимой.

Тусклый цвет лица — возможно, кожа не получает достаточного очищения или страдает от агрессивной окружающей среды.

Покраснение и раздражение — может быть вызвано розацеа, куперозом или стрессом и нарушениями питания.

Морщины и потеря упругости — результат снижения выработки коллагена под действием ультрафиолета и гормональных сбоев.

Пигментные пятна — реакция на солнечное воздействие, воспаления или гормональные изменения.

Как с этим справляться

Используйте средства, соответствующие типу и состоянию кожи.

Избегайте агрессивных ингредиентов, особенно при чувствительной коже.

Обратите внимание на состав: гиалуроновая кислота, экстракт ромашки, зелёный чай, витаминные комплексы и антиоксиданты помогают коже восстановиться.

Не забудьте про осветляющие компоненты, если вас беспокоят пятна: алоэ вера, лимонный сок и зелёный чай — мягкие, но эффективные помощники.

Перед началом ухода — особенно при серьёзных изменениях — стоит проконсультироваться с дерматологом. Это позволит не навредить и подобрать уход, который действительно работает.

Кожа — зеркало того, как мы к ней относимся. И она помнит всё.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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