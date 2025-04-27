Вы умываетесь и стареете — где именно вы делаете не так
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Кожа — это не просто оболочка. Это самый большой орган нашего тела, и он умеет говорить — вопрос только в том, умеем ли мы слушать.
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Умывание
"Кожа часто посылает нам сигналы. Давайте послушаем их!" — призывает дерматолог и автор книги Skin Revolution Инес Морденте.
Она считает, что именно внимание к коже — ключ к замедлению старения и сохранению её здоровья на долгие годы.
Что кожа пытается нам сказать
- Сухость и чувство стянутости — сигнал, что повреждён гидролипидный барьер. Такое часто случается зимой.
- Тусклый цвет лица — возможно, кожа не получает достаточного очищения или страдает от агрессивной окружающей среды.
- Покраснение и раздражение — может быть вызвано розацеа, куперозом или стрессом и нарушениями питания.
- Морщины и потеря упругости — результат снижения выработки коллагена под действием ультрафиолета и гормональных сбоев.
- Пигментные пятна — реакция на солнечное воздействие, воспаления или гормональные изменения.
Как с этим справляться
- Используйте средства, соответствующие типу и состоянию кожи.
- Избегайте агрессивных ингредиентов, особенно при чувствительной коже.
- Обратите внимание на состав: гиалуроновая кислота, экстракт ромашки, зелёный чай, витаминные комплексы и антиоксиданты помогают коже восстановиться.
- Не забудьте про осветляющие компоненты, если вас беспокоят пятна: алоэ вера, лимонный сок и зелёный чай — мягкие, но эффективные помощники.
Перед началом ухода — особенно при серьёзных изменениях — стоит проконсультироваться с дерматологом. Это позволит не навредить и подобрать уход, который действительно работает.
Кожа — зеркало того, как мы к ней относимся. И она помнит всё.
Уточнения
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова