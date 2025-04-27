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Ошибка на миллион: тон, который портит даже самую дорогую косметику

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Секрет идеального макияжа часто скрывается не в дорогой косметике, а в технике. Особенно — когда речь идёт о тональном креме. Он должен не только выровнять тон кожи, но и остаться незаметным. Как добиться эффекта "вашей кожи, только лучше"?

Губная помада и пудра
Фото: commons.wikimedia.org by Maria Morri, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губная помада и пудра

Главное — правильная стратегия

Да, выбор оттенка и текстуры — важнейший шаг. Например, обладательницам сухой кожи лучше избегать матирующих или пудровых основ. Но всё решает не только состав, а то, как и куда вы наносите тон.

Французский подход: меньше — лучше

Виолетта, основательница бренда Violette_FR и один из самых харизматичных визажистов Франции, делится своим приёмом:

"Сосредоточьтесь сначала на центре лица — нанесите тональный крем на боковые части носа, затем на верхние точки на щеках и под глазами. Прекратите наносить больше, когда доберётесь до щёк, и просто, начиная с этого момента, растушёвывайте крем дальше. Наносите тональный крем настолько тонко, насколько это возможно".

Это ключ: не пытайтесь замаскировать всё лицо, как маской. Вместо этого растягивайте продукт от центра, позволяя коже "дышать" и выглядеть живой.

Минимум движений — максимум эффекта

Этот способ помогает избежать перегруза и добиться того самого едва заметного покрытия. Кожа остаётся сияющей, рельеф не "забетонирован", и макияж выглядит максимально естественно. Визуально — будто вы без косметики, просто выспались и пили воду весь месяц.

А ещё…

При таком нанесении основа держится дольше и не скатывается. К тому же, расходуется в разы меньше продукта, а значит — экономия без потери результата.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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