Ошибка на миллион: тон, который портит даже самую дорогую косметику

Секрет идеального макияжа часто скрывается не в дорогой косметике, а в технике. Особенно — когда речь идёт о тональном креме. Он должен не только выровнять тон кожи, но и остаться незаметным. Как добиться эффекта "вашей кожи, только лучше"?
Да, выбор оттенка и текстуры — важнейший шаг. Например, обладательницам сухой кожи лучше избегать матирующих или пудровых основ. Но всё решает не только состав, а то, как и куда вы наносите тон.
Виолетта, основательница бренда Violette_FR и один из самых харизматичных визажистов Франции, делится своим приёмом:
"Сосредоточьтесь сначала на центре лица — нанесите тональный крем на боковые части носа, затем на верхние точки на щеках и под глазами. Прекратите наносить больше, когда доберётесь до щёк, и просто, начиная с этого момента, растушёвывайте крем дальше. Наносите тональный крем настолько тонко, насколько это возможно".
Это ключ: не пытайтесь замаскировать всё лицо, как маской. Вместо этого растягивайте продукт от центра, позволяя коже "дышать" и выглядеть живой.
Этот способ помогает избежать перегруза и добиться того самого едва заметного покрытия. Кожа остаётся сияющей, рельеф не "забетонирован", и макияж выглядит максимально естественно. Визуально — будто вы без косметики, просто выспались и пили воду весь месяц.
При таком нанесении основа держится дольше и не скатывается. К тому же, расходуется в разы меньше продукта, а значит — экономия без потери результата.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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