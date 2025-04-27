Ополаскиватель из кухни, который творит чудеса с тёмными волосами

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кулинарная специя, природный антисептик и ароматерапевт в одном флаконе — розмарин давно перестал быть просто пряностью. Теперь его всё чаще используют… как средство от седины.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain розмарин

А в тандеме с обычной пищевой содой это растение превращается в настоящую домашнюю лабораторию для ухода за волосами. Особенно эффект виден на тёмных волосах — пигментация становится насыщеннее, структура плотнее, а седина маскируется без следа. Светловолосым стоит быть осторожнее — результат может быть неожиданным.

Как работает дуэт розмарина и соды

Пищевая сода помогает сбалансировать pH кожи головы, тем самым замедляя потерю природного цвета. Розмарин действует как антиоксидант и защищает от преждевременного старения. Входящие в его состав кислоты активизируют меланоциты — клетки, отвечающие за выработку пигмента.

Вдобавок эта смесь увлажняет волосы, делая их более живыми и блестящими. Люди, которым важно сохранить натуральный оттенок без химии, уже давно обратили внимание на такой способ.

Как приготовить средство

Рецепт очень простой:

1 литр воды

2-3 веточки свежего розмарина

3 столовые ложки пищевой соды

Доведите воду до кипения, добавьте розмарин и соду. Варите 5 минут, помешивая. Остудите. Получившуюся жидкость наносят на волосы от корней до кончиков — как краску или как натуральный шампунь, оставляя на 30 минут.

Перед первым применением обязательно протестируйте средство на коже и, при возможности, проконсультируйтесь с дерматологом. Натуральность — это прекрасно, но безопасность всегда на первом месте.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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