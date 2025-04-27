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Ваш ноготь ломается не просто так: тайные причины, о которых не говорят в салоне

Моя семья » Красота и стиль

Ногти — это не просто деталь внешности. Это часть кожи, состоящая из кератина, которая защищает кончики пальцев, а заодно может многое рассказать о вашем здоровье.

Женщина грызет ногти
Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина грызет ногти

Но сегодня ногти стали ещё и выразительным аксессуаром. Маникюр давно перестал быть просто гигиенической процедурой — это способ самовыражения, стиль и маленькое удовольствие. Белый френч, минимализм или арт-дизайн — каждая деталь говорит о вас.

Что мешает ногтям расти

Проблема в том, что ногти растут не так быстро, как нам хотелось бы, особенно когда они ломаются — и, как назло, именно перед важной встречей.

Наращивание и гель-лак не всегда решают проблему: ногти могут становиться тоньше и слабее. Чтобы вернуть им силу и ускорить рост, начните с простых шагов.

Простые советы для здоровых и крепких ногтей:

  • Дайте ногтям передышку
    Иногда лучшая забота — это отсутствие вмешательства. Постоянные покрытия (гели, лаки, базы) могут истончать ногтевую пластину. Позвольте им "подышать".
  • Укрепляйте питание
    Железо, цинк, биотин, витамины C, D и B12 — всё это играет огромную роль. Сбалансированная диета — ваш лучший помощник.
  • Используйте коллаген с умом
    Хотя в самих ногтях его нет, он укрепляет кожу вокруг — а значит, улучшает общее состояние ногтевого ложа.
  • Подпиливайте аккуратно
    Регулярная обработка пилочкой помогает избежать трещин и заусенцев. Мягкие движения — залог прочности.
  • Носите перчатки при уборке
    Контакт с водой и бытовой химией разрушает структуру ногтей. Перчатки — не роскошь, а броня.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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