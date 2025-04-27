Ваш ноготь ломается не просто так: тайные причины, о которых не говорят в салоне

Ногти — это не просто деталь внешности. Это часть кожи, состоящая из кератина, которая защищает кончики пальцев, а заодно может многое рассказать о вашем здоровье.

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина грызет ногти

Но сегодня ногти стали ещё и выразительным аксессуаром. Маникюр давно перестал быть просто гигиенической процедурой — это способ самовыражения, стиль и маленькое удовольствие. Белый френч, минимализм или арт-дизайн — каждая деталь говорит о вас.

Что мешает ногтям расти

Проблема в том, что ногти растут не так быстро, как нам хотелось бы, особенно когда они ломаются — и, как назло, именно перед важной встречей.

Наращивание и гель-лак не всегда решают проблему: ногти могут становиться тоньше и слабее. Чтобы вернуть им силу и ускорить рост, начните с простых шагов.

Простые советы для здоровых и крепких ногтей:

Дайте ногтям передышку

Иногда лучшая забота — это отсутствие вмешательства. Постоянные покрытия (гели, лаки, базы) могут истончать ногтевую пластину. Позвольте им "подышать".

Иногда лучшая забота — это отсутствие вмешательства. Постоянные покрытия (гели, лаки, базы) могут истончать ногтевую пластину. Позвольте им "подышать". Укрепляйте питание

Железо, цинк, биотин, витамины C, D и B12 — всё это играет огромную роль. Сбалансированная диета — ваш лучший помощник.

Железо, цинк, биотин, витамины C, D и B12 — всё это играет огромную роль. Сбалансированная диета — ваш лучший помощник. Используйте коллаген с умом

Хотя в самих ногтях его нет, он укрепляет кожу вокруг — а значит, улучшает общее состояние ногтевого ложа.

Хотя в самих ногтях его нет, он укрепляет кожу вокруг — а значит, улучшает общее состояние ногтевого ложа. Подпиливайте аккуратно

Регулярная обработка пилочкой помогает избежать трещин и заусенцев. Мягкие движения — залог прочности.

Регулярная обработка пилочкой помогает избежать трещин и заусенцев. Мягкие движения — залог прочности. Носите перчатки при уборке

Контакт с водой и бытовой химией разрушает структуру ногтей. Перчатки — не роскошь, а броня.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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