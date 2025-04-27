Ваш ноготь ломается не просто так: тайные причины, о которых не говорят в салоне

Ногти — это не просто деталь внешности. Это часть кожи, состоящая из кератина, которая защищает кончики пальцев, а заодно может многое рассказать о вашем здоровье.
Но сегодня ногти стали ещё и выразительным аксессуаром. Маникюр давно перестал быть просто гигиенической процедурой — это способ самовыражения, стиль и маленькое удовольствие. Белый френч, минимализм или арт-дизайн — каждая деталь говорит о вас.
Проблема в том, что ногти растут не так быстро, как нам хотелось бы, особенно когда они ломаются — и, как назло, именно перед важной встречей.
Наращивание и гель-лак не всегда решают проблему: ногти могут становиться тоньше и слабее. Чтобы вернуть им силу и ускорить рост, начните с простых шагов.
Простые советы для здоровых и крепких ногтей:
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.