Шевелюра в бегах: как ежедневные привычки запускают массовое выпадение

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Волосы — зеркало того, как вы живёте. И хотя каждый из нас теряет от 50 до 100 волосков в день, иногда кажется, что они уходят быстрее, чем возвращаются. Почему это происходит — не всегда очевидно.

Фото: https://www.freepik.com by teksomolika Девушка с длинными волосами

Волосы живут по расписанию

Удивительно, но каждый волос проходит четыре стадии жизни. Этот цикл повторяется снова и снова — и от ваших привычек зависит, насколько долго волосы будут оставаться в фазе роста.

Анаген — стадия роста

Это активный период, когда волосы прибавляют в длине. Длится он от 3 до 5 лет. В этот момент корни работают на полную, обеспечивая рост до 1,2 см в месяц. Катаген — фаза остановки

Процесс занимает примерно 10 дней. В это время питание волоса прекращается, рост останавливается, и начинается подготовка к следующей фазе. Телоген — фаза покоя

Она длится около трёх месяцев. Волос не растёт, но остаётся на голове. В этот момент "отдыхают" до 15% всех волосков. Экзоген — момент прощания

После отдыха волос выпадает, освобождая место для нового. Так запускается новый цикл. Это нормально — старое должно уйти, чтобы пришло новое.

Что мешает волосам расти

Проблема — не всегда в генах. Частое мытьё, жёсткие шампуни, высокая температура укладки и стрессы могут нарушать естественный процесс. Добавьте сюда дефицит железа или витаминов, и вот уже волосы сдаются первыми.

Но хорошая новость в том, что вы можете помочь своим волосам:

Питайтесь правильно. Белки, витамины группы B, железо — всё это нужно не только телу, но и голове.

Используйте масла и мягкий уход. Речь не о чудо-средствах, а об умеренности и регулярности.

Снижайте стресс. Серьёзно. Это не эзотерика, а прямая связь с гормональным фоном.

Вы не ускорите цикл, но можете сделать его крепче. И волосы — тоже.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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