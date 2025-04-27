Шевелюра в бегах: как ежедневные привычки запускают массовое выпадение

Волосы — зеркало того, как вы живёте. И хотя каждый из нас теряет от 50 до 100 волосков в день, иногда кажется, что они уходят быстрее, чем возвращаются. Почему это происходит — не всегда очевидно.
Удивительно, но каждый волос проходит четыре стадии жизни. Этот цикл повторяется снова и снова — и от ваших привычек зависит, насколько долго волосы будут оставаться в фазе роста.
Проблема — не всегда в генах. Частое мытьё, жёсткие шампуни, высокая температура укладки и стрессы могут нарушать естественный процесс. Добавьте сюда дефицит железа или витаминов, и вот уже волосы сдаются первыми.
Но хорошая новость в том, что вы можете помочь своим волосам:
Вы не ускорите цикл, но можете сделать его крепче. И волосы — тоже.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.