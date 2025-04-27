Худеют, как в кино, а расплачиваются кожей: неожиданная правда о стройности

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Минус 7 килограммов — и это не жир, а кожа. Такое признание звучит шокирующе, но именно с этим сталкиваются женщины после похудения. Когда стрелка весов идёт вниз на десятки килограммов, тело не всегда поспевает за результатом. И если бариатрия помогает избавиться от лишнего веса, то следом встает новая задача — хирургическая коррекция тела.

Похудение
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Операция за полцены

Всё началось с бариатрии — операции по удалению части желудка. Вартовчанка Полина весила 139 кг, и вместе с подругами она решила изменить свою жизнь. Только вот стоимость в местных клиниках оказалась неподъёмной: в Нижневартовске — 320 тысяч рублей, в Сургуте — до 330 тысяч. Девушки выбрали Дагестан, где за ту же операцию просили 145 тысяч.

Клиника в Махачкале приняла их после обязательного обследования, которое обошлось в 15 тысяч рублей. Плюс около 20 тысяч ушло на дорогу. После операции пациентки оставались в стационаре трое суток — всё это уже входило в общую цену.

Лишняя кожа — новый вызов

Прошёл год, и похудевшие югорчанки столкнулись с новой проблемой — избытком кожи. Здесь тоже пришлось искать доступные варианты. Стоимость абдоминопластики (удаления кожи на животе), подтяжки груди и операций на руках и ногах варьировалась от 800 до 900 тысяч рублей. Цены кусаются, даже по меркам Махачкалы.

Подруга Полины, Валентина, нашла вариант ближе — в Пыть-Яхе. "Сделала двойную абдоминопластику, якорную — сверху и снизу. Отдала 230 тысяч. Хирурги срезали мне 7 килограммов отвисшей кожи", — рассказала она. Отдельно убрать кожу с живота стоит около 150 тысяч, с рук и ног — по 80. Подтяжка груди и маммопластика — только по индивидуальному расчёту.

Почему едут в Дагестан

Главная причина очевидна — экономия. При том же качестве услуг, клиники на юге предлагают операции почти в два раза дешевле. А в ситуации, когда на кону здоровье и уверенность в себе, каждая сэкономленная тысяча имеет значение, сообщает muksun.fm.

Уточнения

Бариатри́ческая хирурги́я, бариатри́я (от др.-греч. βάρος «вес, тяжесть» + ἰατρεία «лечение») — раздел хирургии, занимающийся лечением ожирения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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