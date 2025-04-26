Этот тренд из прошлого ворвался в 2025-й и разрушил всё, что мы знали о моде

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна-лето 2025 неожиданно возвращает нас в эпоху, где комфорт был стилем. Прямые джинсы, или "straight fit", снова на пике. Заброшенные на фоне бэгги и скинни, они возвращаются благодаря новой волне минимализма в духе 90-х. И самое крутое — носить их теперь модно с обувью на плоской подошве.

Фото: Designed be Freepik by author/holiak is licensed under Public domian Девушка блондинка

Возрождение легенды: почему это работает

Эта пара — как дежавю по лучшим образам Джулии Робертс или Кейт Мосс. Тогда они выбирали прямые джинсы и простые кроссовки не ради моды, а ради свободы. Сегодня в том же комбо появляются Джиджи Хадид, Лили Коллинз и Кэти Холмс, доказывая: простота — это дерзость, если сделать её уверенно.

Прямой крой снова доминирует в дениме — его можно увидеть в коллекциях Coach, The Row, Bally и Diesel. И он действительно универсален: идёт всем и ко всему.

Идеи, как носить сейчас

1. С подворотом + классические балетки

Такой образ — одновременно аккуратный и непринуждённый. Балетки — из кожи, лака или сатина — придают нотку женственности, а белая футболка и oversize-блейзер делают комплект ультра-актуальным.

2. С потертостями + ballet sneakers

Современные гибриды балеток и кроссовок — тренд от Симон Роша, который быстро подхватили Adidas, Asics и другие. Металлизированные Puma или массивные Salomon идеально сочетаются с винтажными джинсами и чёрной футболкой с графикой — немного гранжа, немного TikTok.

Весна зовёт к лёгкости, и джинсы с низкой обувью — как раз об этом: стильно, не напрягаясь.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.