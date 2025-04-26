Эта странная пара обуви разрушила баланс вселенной — но теперь её хотят все

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Можно ли одновременно выглядеть элегантно и носить обувь, будто бы вы только что вышли с пляжа? Ирина Шейк уверенно отвечает: да. Супермодель снова доказала, что остаётся одной из главных законодательниц моды — даже когда речь идёт о самых нестандартных вещах.

Фото: commons.wikimedia by 500px by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ирина Шейк

На улицах Нью-Йорка Ирина Шейк появилась в сопровождении Риккардо Тиши — бывшего креативного директора Burberry и Givenchy. Их встреча уже вызвала интерес в fashion-среде, но куда больше внимания привлёк сам образ модели.

Elegant sporty: стиль без границ

Образ Шейк — это тонкий баланс между элегантностью и уличной дерзостью. Oversize-пиджак, нарочито грубый и как будто "недошитый", добавляет образу бунтарства. Мужской крой с намеренно необработанными краями выглядит так, будто его разрезали прямо перед выходом. Такая деталь подчеркивает творческий подход модели к моде и умение переосмысливать классику.

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Контрастом к жёсткому верху стала чёрная юбка-слип до середины икры. Легкая, глянцевая ткань отсылает к моде 90-х — эпохе, чьи силуэты сегодня активно возвращаются на подиумы. Комбинация минимализма и чувственности делает образ невероятно гармоничным, объединяя строгость с утончённой женственностью.

Главная интрига — обувь scoglio

Но настоящий wow-эффект создаёт обувь. Scoglio — трендовая альтернатива кроссовкам, неожиданно ворвавшаяся в городскую моду из водного спорта. Деконтекстуализированная, почти странная, но на удивление практичная — она становится символом нового стиля: расслабленного, но продуманного до мелочей.

Шейк первой выводит scoglio на улицы мегаполиса, доказывая, что эта странная пара обуви — не только для пляжа, но и для городской модной игры.

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги.



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