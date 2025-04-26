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Каждый день — зря? Что происходит с кожей, когда мы перестаём мыться

1:55
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В последние годы привычка ежедневно принимать душ подвергается сомнению. В Германии, например, премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречманн предложил заменить душ влажным полотенцем. Эта идея стала популярной среди некоторых знаменитостей и даже была рекомендована как способ экономии воды и защиты естественного барьера кожи.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Знаменитости и их необычные привычки

Некоторые голливудские звезды открыто заявляют о своей редкой гигиенической практике. Например, Кристен Белл, Брэд Питт и Джейк Джилленхол признались, что принимают душ всего раз в неделю, чтобы экономить воду. Мила Кунис и Эштон Катчер также заявили, что не моют себя ежедневно, ограничиваясь лишь определёнными участками тела. Дуэйн Джонсон, напротив, утверждает, что принимает душ трижды в день: утром, после тренировки и вечером.

Влияние пандемии на гигиенические привычки

Пандемия COVID-19 и переход на удалённую работу изменили многие аспекты повседневной жизни, включая гигиену. По словам аналитика Ивонн Хорнунг, во время карантина многие стали реже принимать душ, так как не было необходимости поддерживать привычный внешний вид. Это привело к снижению продаж шампуней и гелей для душа, хотя рынок постепенно восстанавливается.

Мнение экспертов о гигиенических привычках

Доктор Джеймс Хэмблин, автор книги "Чистота: новая наука о коже", отмечает, что мыловаренная промышленность значительно улучшила здоровье населения, но в какой-то момент она "сбежала". Он считает, что важно тщательно мыть руки, особенно после контакта с носом или глазами, и что мыло необходимо только в некоторых местах, таких как ступни и подмышки.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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